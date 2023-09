Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen, nachdem am Samstag zwischen 17.40 Uhr und 21 Uhr ein am Bahnhaltepunkt Weingarten abgestelltes Pedelec gestohlen wurde. Das blau-schwarze Fahrrad der Marke Telefunken im Wert von 1200 Euro war nach Angaben der Polizei mit einem Schloss gesichert. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Auffälliges beobachtet haben, mögen sich bei der Polizei in Weingarten unter Telefon 0751/803‐6666 melden.