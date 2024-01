Das Große Narrentreffen, Haushaltsverbesserungen, Bäderrettung und die Vergabe der Bürgermedaille an Alfred Schick: Weingartens Oberbürgermeister Clemens Moll fasste das vergangene Jahr beim Neujahrsempfang am Sonntag zusammen und gab gleichzeitig Ausblicke auf 2024.

Gekommen war alles, was in Weingarten und Umgebung Rang und Namen hat - von Politikern, Rektoren und Rektorinnen der Hochschulen und Schulen bis hin zu Gemeinderäten und der Blaulichtfamilie. Einzig die drei Bürgermeister von Ravensburg ließen sich vertreten.

Nach dem Empfang durch die Stadtgarde zu Pferd, dem Städtischen Orchester Weingarten und der Altdorfer Trachtengilde informierte der OB mehrere Hundert Gäste im Kultur- und Kongresszentrum über das städtische Geschehen. Das sind die zehn wichtigsten Punkte.

1. Großes Narrentreffen vom 19. bis 20. Januar. „Nur wenige der 68 Mitgliedszünfte der VSAN sind überhaupt in der Lage, dieses Mega-Event zu stemmen“, sagte Clemens Moll. Die Stadt werde in der kommenden Woche Kopf stehen und die Fasnets-Hauptstadt schlechthin sein. Höhepunkt: Der Große Narrensprung am Sonntag mit allen VSAN-Mitgliedszünften.

2. Haushaltsverbesserungen. Die Begriffe „Sparkurs“, „Rotstift“ oder „klamme Stadt“ verzerren nach Meinung des OBs die Realität, denn Weingarten habe Dank des lokalen Gewerbes und den Steuerzahlern eine mit anderen Städten vergleichbare Finanzkraft. Problem sei die Ausgabenseite. Moll: „Wir leben beziehungsweise lebten teilweise über unsere Verhältnisse.“ Die Einsparmaßnahmen, betonte er, waren nötig, um die städtische Bildungslandschaft zu finanzieren. Gemeint ist hier der Neubau der Talschule sowie die Sanierung von Realschule und Gymnasium.

3. Bürgerschaftliches Engagement. Durch eine Spende der Heinrich-und-Gabriele-Grieshaber-Stiftung kann die Stadt das städtische Freibad weiter betreiben. Auch die Gründung eines Fördervereins „Bäder Weingarten“ schaffe Mehrwerte. „Es erfüllt mich mit großer Freude und Stolz, dass sich die Menschen in Weingarten einbringen“, so Moll.

4. Flüchtlinge. Die internationalen Krisen beschäftigen Weingarten und führen dazu, dass immer mehr Geflüchtete aufgenommen werden müssen. Dafür wurde in der Oberstadt ein Standort für eine Unterkunft gefunden, so der OB. Auch das ehemalige Krankenhaus 14 Nothelfer nehme viele geflüchtete Menschen auf. Dennoch, sagte Clemens Moll: „Wir mussten feststellen, dass wir sowohl bei ehrenamtlichen Kräften genauso wie in den hauptamtlichen Bereichen zunehmend an oder über die Belastungsgrenze gekommen sind.“ Die Lösungsansätze im kommunalen Bereich seien überschaubar, die Blicke müssten sich Richtung Brüssel und Berlin richten.

5. Kommunalwahlen. Der OB betonte, wie wichtig die Beteiligung an den Kommunal- und Europawahlen am 9. Juni 2024 sind. „Das Wahlrecht zu haben ist ein Privileg, um das uns viele Menschen dieser Welt beneiden und das sollte uns stets bewusst sein.“ Er warb auch für ein Mandat in einem kommunalen Gremium wie dem Gemeinderat.

6. Wärmeplanung. Derzeit werde ausgearbeitet, wo und wann in Weingarten ein kommunales Wärmenetz geschaffen werden soll. Dort hätten die Bewohner und Immobilieneigentümer die Möglichkeit, regenerative Energie über das Netz zu beziehen. Das sei sowohl für den Klimaschutz wichtig, als auch, um aus Öl und Gas auszusteigen.

7. Jugendkultur. 2024 solle das Jahr der Jugendkultur (JuKu 24) werden. Die Interessen und Belange junger Menschen in Weingarten sollen sichtbarer werden. Eine Auftaktveranstaltung soll es mit der Eröffnung des Kickkäfigs geben.

8. Landesturnfest. Im Schussental findet vom 30. Mai bis 2. Juni die größte Breitensportveranstaltung in Baden-Württemberg statt. Rund 15.000 Sportler sowie 150.000 Gäste aus ganz Europa werden erwartet - auch Weingarten bereite sich vor.

9. Hochschulen. An der Pädagogischen Hochschule wurde das Colilab eröffnet. Das offene Lernlabor steht bereit, um digitale Lehr-Lern-Medien zu entwickeln. Auch die Hochschule Ravensburg-Weingarten ist digital unterwegs und bietet eine virtuelle Welt mit Zukunftstechnologien.

10. Bürgermedaille. Sie ging an den ehemaligen Schulleiter des Gymnasiums und langjährigen Stadtrat, Alfred Schick. Moll: „Sie erwiesen sich nicht nur als Glücksfall für das politische Weingarten, sondern auch für das Bildungswesen.“ Die Prise Humor, die der OB zudem lobte, streute Schick auch bei seinen Worten an die Gäste, die sich klatschend von ihren Stühlen erhoben hatten. „Ich bin froh, dass ich keine Rede halten muss, sondern das Maul“, so Alfred Schick. Über sein Wirken wird die „Schwäbische Zeitung“ gesondert berichten.