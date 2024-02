Der SPD Ortsverein Weingarten hat seine Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahlen zum Gemeinderat und für den Kreistag am 9. Juni nominiert. 26 Bewerber stehen auf der Liste, zwei treten als Ersatz an - auch für den Kreistag stehen mehr Kandidaten als benötigt in den Startlöchern. Das sagen Reiner Martin, Vorsitzender des Ortsvereins, und die Vorsitzende der derzeitigen Gemeinderatsfraktion, Doris Spieß.

Bewerber sind auf die Partei zugekommen

Vor allem durch persönliche Gespräche habe die SPD ihre Kandidaten gewinnen können. Einige seien aber auch von sich aus auf die Partei zugekommen, und hatten sich eine Kandidatur vorstellen können, ohne Mitglied der SPD zu sein. Die Liste enthält abwechselnd weibliche und männliche Bewerber, wie es schon seit vielen Gemeinderatswahlen üblich sei.

Diese Kandidaten stehen für die Wahlen zum Gemeinderat bereit: Doris Spieß, Reiner Martin, Birgit Ewert, Michael Hoffmann, Ellen Herrmann, Peter Didszun, Elke Oswald, Ufuk Sen, Edeltraud Fürst, Dr. Harald Göller, Elif Gercin, Rudolf Allgaier, Christina Oettinger, Enrico Nicoletti, Emine Dermaku, Michael Dörfel, Annette Stacheder, Johannes Lang, Bettina Wolf, Heiko Holdenried, Tanja Schlachter, Dr. Hartwig Mackeprang, Renate Steidle-Krug, Timmo Strohm, Jürgen Stührmann und Fikret Özdedeoglu. Als Ersatz treten Gerhard Kahlke und Gökhan Gercin an.

Sieben Kandidaten für den Kreistag

Für den Kreistag haben sich diese Kandidaten aufstellen lassen: Rudolf Bindig, Birgit Ewert, Michael Hoffmann, Hülya Gürses, Mario Bauer, Ellen Herrmann und Ufuk Sen.