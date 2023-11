Die ältesten, kleinsten, größten, tiefsten, höchsten und schönsten Orte und Dinge in Weingarten - sozusagen ein „Best-of-Weingarten“: Danach hält die „Schwäbische Zeitung“ in der gleichnamigen Serie Ausschau. Dieses Mal geht es um fünf Brunnen, die das Stadtbild von Weingarten prägen. Aus einem soll sogar Wein fließen können.

Insgesamt gibt es in Weingarten 23 Brunnen, die betrieben werden. Die folgenden fünf Brunnen liegen von allen am zentralsten und stechen zudem mit ihren Geschichten heraus:

Plätzlerbrunnen vor dem Rathaus

Einmal im Jahr, am Abend vor dem Gumpigen Donnerstag, versammeln sich die sechs Maskengruppen der Plätzlerzunft vor diesem Brunnen im Schlösslehof. Am Rand des Brunnens sitzt ein steinerner Plätzler mit Karbatsche und hochgeschobener Larve, die Hauptfigur der Zunft. Erst wenn dieser wieder sauber ist, kann die Hochphase der alljährlichen Fasnet in der Stadt beginnen. So gibt es zumindest die Tradition vor.

Weingarten schränkt Brunnenbetrieb ein Alle 23 Brunnen zu betreiben, kostet die Stadt Weingarten jährlich viel Geld. Deshalb hat sich der Gemeinderat im Oktober überlegt, wie daran gespart werden könnte. Den Betrieb einzelner Brunnen ganz einzustellen, kam am Ende aber nicht infrage. Die Räte möchten die Brunnen als kühlende Orte und Wasserspender erhalten. Trotzdem wurden Einschränkungen beschlossen. Die Fontäne im Stadtgarten soll nur noch an extremen Hitzetagen laufen. Auch im Schlösslegarten soll der Betrieb des Brunnens eingeschränkt werden. Und der Brunnen am Freibad Nessenreben soll künftig durch einen Trinkwasserspender ersetzt werden.

Rote und rot-weiße Plätzler, Lauratalgeister, Schlösslenarren, Waldweible, Schalknarren und Trachtenfrauen schrubben dann gemeinsam den Plätzler aus Granit, befreien ihn von angesammeltem Staub und Alltagsdreck. Nach der Brunnenputzete ziehen die Gruppen mit musikalischer Begleitung durch die Lokale der Innenstadt. Die Granitfigur wurde von Bildhauer Eberhard Schmidt geschaffen und zusammen mit dem Brunnen im Jahr 1974 eingeweiht.

Klimaaktivisten haben im Juli das Wasser im Plätzlerbrunnen grün eingefärbt. (Foto: Stadtverwaltung Weingarten )

Balkenbrunnen auf dem Löwenplatz

Als der Brunnen am 22. Juni 1979 eingeweiht wurde, sprudelte aus einem der Hähne kein Wasser, sondern Pfälzer Wein. Die Idee hatte der ehemalige Baudirektor Richard Bucher. Er ließ vom benachbarten Kornhaus eine unterirdische Leitung zum Brunnen verlegen. Doch das ist nicht die einzige Verbindung zum Kornhaus.

Der Balken, der dem Brunnen seinen Namen gibt, stammt aus dem 1621 erbauten Gebäude. Beim Umbau des Kornhauses in den 1970er-Jahren wurde die Säule ausgemustert, weil das Eichenholz verfallen war. Der Bildhauer Franz Bucher gestaltete den Balken mithilfe von Kupferblech um.

Aus einem dieser Hähne könnte theoretisch Wein fließen – dank einer Leitung vom Kornhaus zum Brunnen. (Foto: SZ )

Die unterirdische Weinleitung ist in den Jahrzehnten nach dem Bau mehr und mehr in Vergessenheit geraten - bis zum Jahr 2011. Damals wurde die Weinleitung wieder reaktiviert. Seither allerdings nicht mehr, obwohl es theoretisch möglich wäre. Vielleicht zum Großen Narrentreffen im Januar?

St. Martinus-Brunnen auf dem Münsterplatz

Von Stufe zu Stufe plätschert das Wasser am Treppenaufgang zur Basilika. Ganz oben auf der Mauer thront der Heilige Martin auf seinem Pferd. Doch die Skulptur entstand nicht vorrangig, um an die bekannte biblische Geschichte zu erinnern. Sie passe eben gut zu dem Versprechen des ehemaligen Weingartener Bürgermeisters Wilhelm Braun, so die Überlegung der Künstlerin Maria Elisabeth Stapp.

Wilhelm Braun war zu der Zeit der Machtübernahme der Nationalsozialisten (1933) im Amt des Bürgermeisters. Als er 1945 inhaftiert wurde, gab er ein Versprechen ab. Er werde aus Dankbarkeit ein Denkmal errichten lassen, sofern er seiner geplanten Hinrichtung entgehe und die Welfenstadt nach dem Krieg unversehrt vorfinde. Tatsächlich wurde Wilhelm Braun von französischen Truppen befreit und überlebte. Sein Versprechen hielt er. Im Jahr 1954 wurde das St.-Martinus-Denkmal samt Brunnen eingeweiht.

Kindlesbrunnen an der Liebfrauenstraße

Wilhelm Braun muss Gefallen an Brunnen und Denkmälern gefunden haben. Denn in der Rolle des Bürgermeisters war er auch an diesem Bau beteiligt. Im April 1925 präsentierte er den Bürgerinnen und Bürgern seine Idee, einen Brunnen zu bauen, damit in Weingarten wieder mehr Kinder geboren werden.

Anfang der 1920er-Jahre wurden in der Stadt 200 Kinder geboren. Diese Zahl war dem Bürgermeister deutlich zu gering. Der Weingartener Bildhauer Franz Xaver Eberhard formte aus Stein einen Storch, drei Kinder und vier Frösche und bildete daraus den Kindlesbrunnen. Tatsächlich kamen allein im Jahr 1930 rund 150 Kinder zur Welt. Stärker stieg die Geburtenrate allerdings zunächst nicht an. Es dauerte bis zu den 1990er Jahren, ehe jährlich rund 1000 Babys geboren wurden.

St. Longinus-Brunnen am Gerbersteig

Als Ersatz für einen üppigen Baum wurde am oberen Endes des Gerbersteigs vor fast 100 Jahren der Longinus-Brunnen errichtet. Seither steht der Heilige Longinus dort unter einem Rundbogen, in die Uniform eines römischen Soldaten gehüllt. Mit der rechten Hand fasst er sich an die Stirn. Seine linke Hand hält die Lanze fest umklammert, auf die er sich abstützt. Gestaltet hat ihn Franz Xaver Eberhard.

Der Legende nach war Longinus als Soldat oder Hauptmann dabei, als Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Er war blind und wurde wieder sehend, als Christi Blut auf seine Augen getropft war. Fasziniert von der Wirkung soll er daraufhin das heilige Blut verwahrt und nach Italien gebracht haben. Dort soll er die Reliquie bis zu seinem Tod versteckt gehalten haben. Eine kupferne Fassung des heiligen Blutes wurde an den Rundbogen im Brunnen angebracht.