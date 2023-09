Die ökumenischen Arbeitsgruppen laden zur Auftakveranstaltung

Seit der gemeinsamen Eröffnungsveranstaltung im Frühjahr 2023 im evangelischen Gemeindezentrum Wittwais, hat sich allerhand getan in der Vorbereitung des Auftritts der Kirchen auf der Landesgartenschau. Seitdem planen verschiedene ökumenische Arbeitsgruppen (AGs), engagierte Haupt- und Ehrenamtliche, wie das Motto „Sei unser Gast“ mit Leben gefüllt werden kann. Am Mittwoch, 4. Oktober, stellen die AGs die ersten Ergebnisse vor und hoffen auf viele Interessierte und engagierte Bürger die Lust haben, sich auf dem Platz der Kirchen mit einzubringen.

Treffpunkt ist um 19 Uhr im Pförtnerhaus auf dem ERBA-Gelände. Gestartet wird mit einer gemeinsamen Platzbegehung. Das Gelände der Kirchen befindet sich in der Nähe des westlichen Eingangs zur Gartenschau ‐ etwa auf der Höhe des geplanten großen Parkplatzes. Momentan arbeitet eine AG an Plänen dieses idyllische Plätzchen direkt an der Argen zu gestalten.

Zurück im Pförtnerhaus werden die einzelnen AGs wie Präsenz und Gastfreundschaft, Veranstaltungen, Gottesdienst und Kirchenmusik sowie die AG Öffentlichkeitsarbeit, ihre Konzepte vorstellen und offen sein für weitere Impulse und Anregungen der Anwesenden. Nach wie vor dürfen sich Menschen melden, die im christlichen Kontext Lust haben auf Begegnung, gerne Gastgeber im Garten der Kirchen sind, die Glaube und Hoffnung teilen und sich ökumenisch engagieren möchten.

Auch soll an diesem Abend bereits mit konkreten Einteilungen für die Mitarbeiter begonnen werden. Speziell im Rahmen des Sonntagskirchenteams, beim Mittagsgebet beziehungsweise beim Präsenzdienst werden noch Unterstützer gesucht. Erster Ansprechpartner ist Stephan Wiltsche in der Dekanatsgeschäftsstelle in Wangen. Telefonisch ist er unter 07522/6845 und per Mail unter [email protected] zu erreichen.