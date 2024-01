Die Stadt Weingarten unterhält, pflegt und wartet insgesamt 27 Spiel- und sieben Bolzplätze im Stadtgebiet. 2300 Quadratmeter (so groß wie ein Drittel eines Fuballfeldes) umfasst der größte Spielplatz in Weingarten. Eindeutig ein Fall für einen neuen Teil der Serie „Best of Weingarten“. Bei Google werden die Spielstätten im Schnitt sehr gut bewertet.

Stadtgarten

Der Spielplatz im Stadtgarten kommt zusammen mit dem Bewegungsparcours auf eine Fläche von 2300 Quadratmetern und zählt für die Stadt daher zum größten Spielplatz Weingartens. Er liegt im Zentrum der Stadt und direkt neben der Parkanlage. Der Baubetriebshof ist dafür zuständig, die Geräte aller Spielplätze zu warten. 2022 wurde beispielsweise der Rutschenhügel umgestaltet, 2023 der Sandbagger ausgetauscht. Im selben Jahr hat die Bürgerstiftung einen Bewegungsparcours finanziert, der in erster Linie an Erwachsene gerichtet ist. Genauso wie das Schachfeld und die Slackline.

Der Spielplatz im Stadtgarten (Foto: Stadt Weingarten )

Von fünf möglichen Punkten hat der Spielplatz bei den Google-Bewertungen 4,3. Zum Standort haben sich 24 Menschen geäußert. Vor neun Monaten schrieb ein Nutzer, dass der Ort für Kinder nicht sicher sei, weil er Glasscherben im Sand gefunden habe und zu viele „Trinker“ vor Ort seien. Der deutlich überwiegende Teil jedoch, ist begeistert. Einer schrieb etwa vor acht Monaten:

Ich kann es jedem empfehlen, insbesondere Eltern mit kleinen Kindern. Google Nutzer

Als „gemütlich“ beschrieb ein Nutzer den Spielplatz erst vor zwei Wochen. Gelobt wurde immer wieder das Café am Stadtgarten.

Untere Breite Ost

Einen Spielplatz, der mit 2200 Quadratmetern nur ein wenig kleiner als der im Stadtgarten ist, gibt es in der Unteren Breite Ost. Es handelt sich um eine große Parkanlage, an die ein Bolzplatz angrenzt. 2021 wurde die Wippe ausgetauscht, wie die Stadtverwaltung schreibt.

Spielplatz an der Unteren Breite Ost (Foto: Stadt Weingarten )

Es gibt nun eine große Stehwippe - überhaupt seien Spielgeräte für alle Altersgruppen vorhanden. Google-Bewertungen gibt es keine, vermutlich, weil viele die Untere Breite Ost und West verwechseln, oder als eines betrachten.

Untere Breite West

So heißt der Spielplatz, der auf seinen rund 1200 Quadratmetern im Jahr 2021 zur „grünen Insel“ wurde, wie es die Stadtverwaltung in Weingarten beschreibt. Der Spielplatz sei komplett umgestaltet worden, Spielgeräte ausgetauscht. Statt einer Sand- und Pflasterfläche sei eine großzügige Grünfläche entstanden.

Es gibt eine Seilbahn, die 20 Meter lang ist, und in Weingarten einmalig. Drei Trampoline stehen außerdem für die Kinder bereit. Für die ganz Kleinen eigne sich der Eltern-Kind-Sitz zum Schaukeln. Mit einem Sandbagger und einer Bank zum Hinsitzen ist der Spielplatz komplett. So schrieb eine Nutzerin vor einem Jahr auf Google:

Hier kann man die Kleinsten auch laufen lassen, ohne, dass sie gleich auf der Straße stehen. Google Nutzerin

Dort hat der Spielplatz 4,2 Punkte, aber nur sechs Menschen, die ihn kommentiert haben.

Der Spielplatz an der Unteren Breite West (Foto: Stadt Weingarten )

Herkommerstraße

Mit dem Schachtisch für Erwachsene hat der Spielplatz an der Herkommerstraße die Möglichkeit geschaffen, dass auch die älteren Besucher ihren Spaß haben können. Der Spielplatz ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Es gibt unter anderem eine größere Schaukel sowie eine für Babys, außerdem ein Kletterhäuschen mit Rutsche. Mit 4,3 Punkten sind die Bewertungen bei Google gut. „Schöner, sauberer Spielplatz“, schrieb eine Nutzerin dort vor einem Jahr, vor zehn Monaten kam aber auch die Kritik „viele Menschen, wenig Spielgeräte.“ Eine andere Kommentatorin lobte vor zwei Jahren den großen Platz und gab die volle Punktzahl.

Der Spielplatz an der Herkommerstraße (Foto: Stadt Weingarten )

Kuenstraße

Rund 500 Quadratmeter umfasst der Spielplatz an der Kuenstraße zwischen Wohngebiet und Scherzach. Sieben Spielgeräte stehen dort, unter anderem eine Rutsche mit Sonnensegel, ein Spielhaus aus massivem Robinienholz, eine Vogelnestschaukel und ein Balancierparcours sowie zwei Fitnessgeräte. Im Spielbereich wurden große und kleine Steine gesetzt, damit die Kinder klettern und die Eltern sitzen können. 2020 wurden die Sandflächen aller städtischen Spielplätze gereinigt.

Der Spielplatz an der Kuenstraße (Foto: Stadt Weingarten )

Mit 4,4 Punkten und 15 Bewertungen kommt dieser Spielplatz derzeit am besten bei Google weg. Vor einem Jahr wurde eine fehlende Sitzmöglichkeit bemängelt. Einige finden es schön, dass der Spielplatz bis auf ein Sonnensegel rein in der Sonne liegt, andere hätten gern mehr Schatten. „Schöner, moderner Spielplatz“, schrieb ein Nutzer vor zwei Jahren. Den Kindern werden viele Spiel- und Klettergeräte geboten, kommentierte ein anderer.