Die fünf größten Vereine Weingartens

In der Serie „Best–of–Weingarten“ stellt die „Schwäbische Zeitung“ jeweils die Top–Auswahl zu den interessantesten Themen rund um die Welfenstadt vor. Dieses Mal geht es um die fünf mitgliederstärksten Vereine, denn Weingarten hat ein besonders starkes Vereinsleben. Inhalte und Aufgaben der Top–Fünf könnten unterschiedlicher nicht sein — vom Sport über die Fasnet bis hin zum Glauben.

TV Weingarten 1861 e.V.

Der „TV Weingarten“ ist mit fast 2000 aktiven und passiven Mitgliedern der größte Verein in der Stadt. Gegründet wurde er am 11. August 1861. Zu dem aktuellen Sportangebot gehören verschiedene Ballsportarten, Kunst– und Geräteturnen, sowie diverse Fitness–Gruppen. Die Vorsitzenden des Vereins sind Waltraud Rosenfelder und Jochen Kucera. Bereits am 4. Juni 1874 wurde eine Aufnahme in den „Schwäbischen Turnerbund“ (STB) beantragt. Während der beiden Weltkriege musste der Betrieb vollständig eingestellt werden, weshalb es 1949 zur Neugründung kam. Das Lindenhofstadion wird derzeit für rund 980.000 Euro saniert und zwingt den „TV Weingarten“, enger zusammenzurücken. 2005 konnte erstmals die Marke von 2000 Mitgliedern überschritten werden.

Plätzlerzunft Altdorf–Weingarten 1348 e.V.

„Breisgau — Ofaloch“ — der närrische Zuruf der„Plätzlerzunft Altdorf–Weingarten“ ist weit über die Region hinaus bekannt. Er geht auf die Zeit um 1805 zurück, als Weingarten, damals noch „Altdorf“, zu Vorderösterreich mit Regierungssitz in Freiburg gehörte. Als die Stadt dann unter württembergische Herrschaft fiel, wollten die Bürger mit dem Ausruf zeigen, wem man sich in Wahrheit noch immer zugehörig fühlte. Das erlaubte die Obrigkeit aber ausschließlich während der Fasnet. Für „Ofaloch“ gibt es übrigens keine wirkliche Erklärung, heißt es auf der Homepage der Zunft. Die offizielle Gründung der Narrenzunft fand 1928 durch Fritz Mattes und einem Elferrat statt. Neben den „Plätzlern“, deren aufwendiges Kostüm aus durchschnittlich 5000 kleinen Filzstückchen besteht, gibt es unter anderem noch die „Waldweible“ oder auch die „Lauratalgeister“. Aktuell hat der Verein etwa 1500 Mitglieder, davon sind rund 700 Aktive. Zunftmeisterin ist Susanne Frankenhauser, die erste Zunftmeisterin der „Plätzler“ überhaupt.

Skiverein Welfen e.V. Weingarten

Die Geschichte des „Skivereins Welfen Weingarten“ beginnt 1924, als der „Schneeschuhverein Weingarten“ gegründet wurde. Ab 1938 wurden dessen Aktivitäten jedoch durch das NS–Regime verboten. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es dann, unter dem Großverein „Sportfreunde Weingarten“, zum Zusammenschluss aller Sportvereine in Weingarten. Im Jahre 1949 grenzte sich die Skiabteilung aber ab und gründete den „Skiverein Weingarten“. Bereits 1955 teilte sich der Verein in zwei Skiclubs — erst 18 Jahre später fusionierten die beiden Vereine. Heute stehen auch Nordic Walking, Radsport und beispielsweise Tischtennis auf dem Programm. Mittlerweile zählt der Verein mehr als 1000 Mitglieder. Die Vorsitzenden sind Klaus Schrempf und Michael Mayer–Rosa.

Blutfreitagsgemeinschaft Weingarten e.V.

Weingarten wäre nicht Weingarten, ohne den bis über die Landesgrenzen hinaus bekannten Blutritt. Deshalb darf die „Blutfreitagsgemeinschaft Weingarten“ in dieser Liste auch nicht fehlen. Der Verein zählt circa 800 Mitglieder. Er wurde zwar erst 1968 offiziell gegründet, in einer schriftlichen Quelle aus dem Jahre 1529 wird der Blutritt in Weingarten jedoch erstmals erwähnt. Der Ursprung liegt aber noch weiter zurück, weshalb davon ausgegangen wird, dass die Tradition über 900 Jahre alt ist. An der Prozession selbst nehmen über 100 Reitergruppen teil, in den vergangenen Jahren waren es etwa 1800 Reiter und etliche Musikkapellen. Erst seit zwei Jahren dürfen auch Frauen bei der vermutlich größten Reiterprozession Europas teilnehmen. Das religiöse Ereignis zieht jährlich etwa 30.000 Zuschauer an. Vereinsvorsitzender ist Christoph Sprißler.

SV Weingarten 1907 e.V.

Mit dem „SV Weingarten“ befindet sich ein weiterer Sportverein unter den größten Vereinen in Weingarten. Aktuell zählt er etwa 750 aktive und passive Mitglieder. Der erste Vorsitzende ist Markus Holletzek. Gegründet wurde der Verein 1907 unter dem Namen „FC Altdorf Weingarten“. 1939 kam es dann zu einer Fusion mehrerer Vereine zum „TSV Weingarten“. Im Jahre 1950 spaltete sich die Fußball–Abteilung ab und erhielt ihren heutigen Namen. Seit 2013 hat sich der „SV Weingarten“ in der Landesliga Württemberg etabliert. Heute zählt er zwei aktive und 16 Jugendmannschaften, die Spielstätte ist das Lindenhofstadion. Der wohl bekannteste ehemalige Spieler ist Torwart Simon Henzler, der 2002 mit dem FC St. Pauli gegen den damaligen Weltpokalsieger Bayern München gewann.

Laut dem Bundesverband der Vereine und des Ehrenamtes gibt es in Deutschland rund 620.000 Vereine mit über 50 Millionen Mitgliedern. Dabei sind etwa 27,2 Millionen Menschen in Sportvereinen aktiv und circa 22,8 Millionen sind Mitglied in kulturellen und sozialen Vereinigungen. Der größte Verein in der Bundesrepublik ist übrigens der „ADAC“ (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) mit über 21 Millionen Mitgliedern.