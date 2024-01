Die Anmeldefrist für das Kiga-Jahr 2024/2025 hat begonnen

Im September 2024 beginnt das neue Kindergartenjahr. Damit der Gemeinderat die städtische Kindergartenbedarfsplanung frühzeitig fertigstellen kann, werden Eltern gebeten, bis 16. Februar 2024 ihre Wünsche für einen Betreuungsplatz in den Weingartener Einrichtungen kundzutun.

In den vergangenen Tagen haben viele Eltern von Kindern unter drei Jahren von der Stadtverwaltung Post erhalten: eine ausführliche Information über alle in Weingarten angebotenen freien Betreuungseinrichtungen und eine Anleitung, wie ein Platz online vorgemerkt werden kann. Sollte Bedarf für einen Betreuungsplatz im Laufe des Kindergartenjahres 2024/2025 (vom 1. September 2024 bis 31. August 2025) bestehen, ist es wichtig, diesen anzumelden. Die Eltern können ihr Kind für einen Platz vormerken, indem sie dem auf der städtischen Homepage www.stadt-weingarten.de/kiga-anmeldung unter „Wie registriere ich mein Kind“ hinterlegten Link folgen. Sollte bereits eine Platzzusage für einen Kita-Platz vorhanden sein, ist eine nochmalige Anmeldung nicht erforderlich. Nur, wenn ein Platzwechsel (zum Beispiel wegen eines Wohnortwechsels innerhalb Weingartens oder wenn sich die Betreuungszeiten von zum Beispiel Regel- auf Ganztagesbetreuung ändern sollen) angestrebt ist, muss das Kind erneut angemeldet werden. Eltern, die gerne einen Ganztagesplatz in Anspruch nehmen möchten, müssen zudem den Ganztagesbedarf nachweisen.

Die Auswertung erfolgt zusammen mit den Trägern der verschiedenen Kinderbetreuungseinrichtungen bis Ende März. Weitere Informationen sind in der Abteilung Familie und Soziales, Zeppelinstraße 3-5, Frau Demirbas und Frau Konya (Telefon 0751/405188 beziehungsweise 0751/405177), erhältlich.