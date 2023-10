Vor über einem Jahr haben die aus Weingarten stammende Sabine Schäfer und ihr Aalener Freund Koray Garbi unter ihrem Modelabel „Ruesgar“ ihre erste Kollektion auf den Markt gebracht. Seither ist viel passiert. Unter anderem präsentierten die beiden Nachwuchsdesigner auf der Berliner Fashion Week einige ihrer Modelle und sind damit ihrem Ziel, langfristig die Laufstege der Modemetropolen Mailand, Paris und London zu erobern, ein Stückchen näher gekommen.

„Es ist schon krass, was in den vergangenen 14 Monaten passiert ist“, sagt Koray Garbi. Dass der 26-Jährige und die 27-jährige Sabine Schäfer, die mit ihm das Modelabel „Ruesgar“ gegründet hat, so schnell und erfolgreich durchstarten, hätten sie sich nicht träumen lassen. Bereits nach der Veröffentlichung ihrer ersten Kollektion, die sie mit einer aufwendigen Video-Kampagne im Aalener Kulturbahnhof promoteten, und der Erstellung ihres eigenen Online-Shops ging alles Schlag auf Schlag.

Foto- und Videoshooting allein gestemmt

Auf ihre Unisex-Kleidung, die also sowohl von Frauen als auch Männern getragen werden kann, aufmerksam geworden, ist auch der Luxus-Immobilienmakler Marcel Remus, der vor allem durch die Reality-TV-Show „Mieten, Kaufen, Wohnen“ des Fernsehsenders Vox Bekanntheit erlangt hat. Im September vergangenen Jahres haben sich Sabine Schäfer, die sich selbst Sabi Schae nennt, und Koray Garbi mit ihm schließlich in Palma de Mallorca getroffen.

„Seither trägt er einen Jeans-Anzug von uns und macht insofern auch Werbung für das Label“, sagt Koray Garbi. Stolz sind er und seine Freundin und Geschäftspartnerin, die nach ihrem Studium Internationale Betriebswirtschaft in Aalen Modedesign in Düsseldorf studierte, auch auf das Foto- und Videoshooting ihrer Winterkollektion, das die beiden im vergangenen Jahr ganz alleine gestemmt hätten.

Ein Riesenschritt nach vorne sei schließlich die Anfrage eines Eventmanagers aus Stuttgart im Juni diesen Jahres gewesen, der die Gründer von „Ruesgar“ bei einer Modenschau in Heilbronn dabei haben wollte. Nach diesem Erfolg folgte das bislang größte Highlight für die beiden, nämlich die Teilnahme an der Berliner Fashion Week im Juli diesen Jahres. Hier hätten sie ihre Mode, die nach ihrem Design und ihren Entwürfen in Istanbul produziert wird und die sich durch viel Denim und auffallende Bestickung auszeichnet, einem großen Publikum zeigen können.

Neun Models für „Ruesgar“

Die Teilnahme an dem Modeevent sei für die Nachwuchsdesigner unvergessen. Seine eigene Marke bei diesem Großereignis in der Bundeshauptstadt auf dem Laufsteg zu sehen, sei schon ein Riesending gewesen. Obwohl Koray Garbi seit 2019 selbst als Model arbeitet und unter anderem bereits Magazin-Shootings in London und Laufsteg-Jobs in Mailand hatte, präsentierte der 26-Jährige die Mode in Berlin nicht selbst. Vielmehr standen dafür neun Models zur Verfügung.

Durch die Teilnahme bei der Fashion Week konnten Sabi Schae und Koray Garbi weitere Kontakte mit Nachwuchsdesignern und Newcomer-Models knüpfen und seien überdies in ihrem Showroom, in dem sie ihre Kreationen ausstellten, mit einigen Kunden ins Gespräch gekommen. Für die Marke „Ruesgar“ interessiert habe sich mittlerweile auch der Rapper Noir40, der einst bei dem Rapper Kollegah unter Vertrag war. Auch das sei ein toller Erfolg für das Paar, das sich künftig auch in dieser Musikszene modetechnisch etablieren möchte.

Träume niemals aufgeben

„Obwohl wir in einem Jahr viel erreicht haben, sind wir noch ganz am Anfang und haben noch einen langen Weg vor uns, um unseren Traum zu verwirklichen“, sagt Koray Garbi. Ziel sei es, sich nicht nur in Deutschland einen Namen zu machen, sondern international bekannt zu werden. Die Berliner Fashion Week sei ein wichtiger Schritt in diese Richtung gewesen, so Sabine Schäfer.

Noch ist der Firmensitz von „Ruesgar“ in Aalen. Doch wenn es auf der Erfolgsleiter so weitergeht, werde es das Paar ins europäische Ausland ziehen. Sie möchten mit ihrem Schritt in die Selbstständigkeit auch junge Menschen dazu ermutigen, ihre Träume nicht aufzugeben, sondern an ihnen festzuhalten. Denn der Weg sei das Ziel.