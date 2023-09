Derbyzeit in Weingartener Großsporthalle

In der Weingartener Großsporthalle findet am Samstagabend zweimal die gleiche Paarung statt. Der heimische TV Weingarten empfängt in der Handball-Bezirksliga die HSG Friedrichshafen-Fischbach. Erst steigt das Derby der Frauen (18 Uhr), danach messen sich die Herren (20 Uhr).

Unterschiedlich ist die Ausgangslage. Bei den Frauen ist sicherlich Weingarten der Favorit. Die Oberschwaben hatten sich nach dem Ende der vergangenen Saison freiwillig aus der Verbandsliga zurückgezogen, aber verfügen immer noch über eine Mannschaft mit viel Qualität. Das Saisonziel lautet auch ganz klar Aufstieg. „Wir haben viel vor“, sagt Stefanie Raaf, Rückkehrerin und langjährige Trainerin der SG Argental. Sie betreut das Team gemeinsam mit Stefan Franz.

Beeindruckender Auftakt

Im ersten Saisonspiel zeigte der TVW auch sofort, dass in dieser Saison mit ihm zu rechnen ist. Beim Auftakt beherrschte die Mannschaft den HC Hohenems in eigener Halle und landete schlussendlich einen klaren 35:11-Auswärtserfolg. Dabei durfte auch die A-Jugendriege um Giulia Haider und Greta Zimmermann ran. „Ich bin ja wieder neu beim Verein, ich möchte alle Spielerinnen sehen“, meint Raaf. Trotz des Kantersieges „wollen und müssen wir den Ball flachhalten“, so Raaf. Ihre Spielerinnen hätten etwa einige klare Torchancen vergeben. „Die müssen in engen Spielen rein“, sagt die TVW-Trainerin. Eine solche enge Partie könnte es am Samstag geben. Mit der HSG Friedrichshafen-Fischbach kommt eine Mannschaft nach Weingarten, die in der Bezirksliga eher oben anzusiedeln ist. Zum Start gelang den Häflerinnen mit dem 29:21 gegen den HC Lustenau ebenfalls ein souveräner Erfolg. Ziel ist eine Platzierung zwischen Rang vier und sechs.

Anders gestaltet sich die Situation in der Herren-Bezirksliga. Hier hat die HSG ganz klar den Anspruch, in Weingarten zu gewinnen. Die Blisshards haben sich in der Vorsaison mit sieben Siegen am Stück noch auf Platz vier gekämpft. Und beim ersten Heimspiel der neuen Spielzeit sicherte sich das Team von Trainer Andreas Rohrbeck mit hohem Engagement ein 33:33-Unentschieden gegen den HC Lustenau. Aufsteiger Weingarten verlor seinen Auftakt bei der HSG Langenau/Elchingen II mit 27:28.