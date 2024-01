Hupend bahnen sich die Kehrmaschinen ihren Weg durch die Weingartener Innenstadt, vorbei an den letzten feiernden Menschen. Während für sie das Große Narrentreffen am Sonntagabend langsam zu Ende geht, beginnt für Thorsten Mokry von der Plätzlerzunft und sein Team das letzte große Stück Arbeit.

Auf einer Verkehrsinsel in der Waldseer Straße in Weingarten findet ein Plätzler ein einzelner Turnschuh. (Foto: Lea Dillmann )

Etwas versteckt im Mostgässle unweit der Klostermauer wartet der Veranstaltungsmeister der Plätzler vor einer Garage auf seine Helfer. Er trägt eine Warnweste mit der Aufschrift „Technik und Logistik“.

Rohre der Klowagen drohten einzugefrieren

„Heute machen wir nicht mehr viel“, sagt Mokry. Sein insgesamt hundertköpfiges Team ist für die Infrastruktur des Festes verantwortlich. Sie hatten Bauzäune, Stromverteiler und Parkhinweisschilder aufgestellt. 1,7 Kilometer Kabel von Hand abgerollt und verlegt. All das muss in den Tagen nach dem Riesenfest wieder abgebaut werden.

1 von 11

Mokry ist seit mehr als 30 Stunden im Einsatz, während des großen Narrensprungs am Mittag konnte er immerhin ein wenig schlafen. Ansonsten muss er erreichbar sein - für technische Notfälle, wie etwa in der Nacht von Samstag auf Sonntag, als die Rohre der Klowagen drohten zu gefrieren. Mokry zog mit zwei Helfern von Wagen zu Wagen und prüfte, ob die Heizungen liefen.

Am Samstag habe er 171 Telefonate geführt, erzählt Mokry, alles Probleme, die sie schnell behoben hätten, unter anderem ein Stromausfall in einem Teil des Geländes. „Es gab noch nichts, was wir nicht geschaukelt haben“, sagt der gebürtige Weingartener, obwohl ein Fest „in dem Ausmaß“ für ihn wie auch die Zunft neu ist.

89 Mülltonnen müssen ein letztes Mal geleert werden

Für heute Abend steht auf dem Plan: sauber machen. 89 rote und blaue Tonnen auf dem gesamten Festgelände müssen ein letztes Mal geleert werden. Mokry hat hierfür sechs Plätzler eingeteilt. Sie ziehen mit einem Auto und Anhänger los. Der Veranstaltungsmeister bleibt in seinem Depot im Mostgässle zurück und hält die Stellung.

Bereits am Morgen war ein Team der Plätzler unterwegs und hatte die Tonnen geleert. Weil die Kehrmaschine wegen der Minusgrade nicht fahren konnte, befreiten sie die Wege mit Schneeschaufel und Besen vom Müll, berichtet Klemens Haug, der dabei war.

Am Abend sind die Mülltonnen wieder bis oben hin gefüllt mit Essensresten, Papptellern, Kaffeebechern und Glasflaschen. Teils liegen noch prallgefüllte Müllsäcke daneben. „Hänger voll bei Tonne eins“, murmelt einer der Helfer schmunzelnd. Nach zehn geleerten Tonnen reicht der Müll tatsächlich bereits bis oben an den Hängerrand.

Für Leonardo Bakri ist es das erste Jahr in der Plätzlerzunft. (Foto: Lea Dillmann )

Einer der Plätzler möchte kurzerhand in seinem Häs hineinklettern, um mit seinem Körpergewicht den Müll platt zu drücken. Armin Bogenrieder, der Fahrer, hält ihn aber davon ab. Das Häs soll schließlich nicht schmutzig werden. Bogenrieder, der arbeitstaugliche Kleidung trägt, stapft schließlich selbst durch den Hänger. Anschließend geht es weiter.

Bogenrieders Sohn Oliver gibt die Route vor. Auf einer Karte auf seinem Handy kann er erkennen, wo die einzelnen Tonnen stehen. Als die Gruppe am Stadtmuseum vorbeikommt, ruft er seinem Vater zu: „Stopp mal!“ Am Straßenrand stehen mehrere Glasflaschen, die die Plätzler einsammeln wollen. Bogenrieder hält den Wagen an. „Wir sind Veranstalter, wir sind verantwortlich“, betont er.

Je mehr wir jetzt machen, desto weniger Kosten von der Stadt kommen auf uns zu. Armin Bogenrieder

THW hilft mit Schwerlast-Stapler

In der Waldseer Straße befreien die Plätzler die Verkehrsinsel von kleinen Schnapsflaschen. Gegen 19 Uhr fließt hier wieder der Verkehr. Einer der Helfer steht auf der Verkehrsinsel, hält einen Turnschuh in die Höhe und sagt lachend: „So etwas irritiert.“ Auch eine Mütze und ein Handschuh landen in dem Müllberg. „Viele Menschen sehen die Arbeit nicht, die hinter so einem großen Fest steckt“, sagt Plätzler Leonardo Bakri, der einen halben Dürüm von einer Mauer aufhebt. Es ist sein erstes Jahr in der Zunft. „Das kostet uns Tage, bis die Stadt wieder sauber und alles abgebaut ist.“

Zur gleichen Zeit sind mehrere Bauhofmitarbeiter und Einsatzkräfte vom Technischen Hilfswerk (THW) dabei, die Zufahrtsstraßen zur Innenstadt wieder befahrbar zu machen. Eigentlich sei geplant gewesen, die riesigen Betonklötze lediglich zur Seite zu schieben und erst am Montag abzutransportieren. „Aber wenn’s THW schon da ist“, sagt Reinhold Nägele vom Bauhof. Der THW-Stapler kann bis zu vier Tonnen heben. Damit laden sie die zehn riesigen Legosteine aus Beton auf einen LKW.

Da hilft nur Stopfen: Armin Bogenrieder (schwarze Jacke) klettert in den Anhänger, um Platz für mehr Müll zu schaffen. (Foto: Lea Dillmann )

Gegen kurz nach 20 Uhr erreicht der Müll-Trupp wieder das Depot im Mostgässle. Zwei Anhänger haben die Helfer mit Müll gefüllt. Diesen können die Plätzler kostenlos bei einem Weingartener Entsorgungsbetrieb abladen.

In der Garage wärmen sich die Helfer unter einem Heizpilz auf. Ein Zunftmitglied hat Krautkrapfen vorbereitet. Thorsten Mokry zieht ein vorläufiges Fazit nach dem Wochenende: „Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Ich habe ein super Team. Es haben alle gut miteinander gearbeitet.“ Noch ist aber nicht alles geschafft. Am Montag müssen die Stromkabel wieder aufgerollt, sowie Bauzäune und die gestapelten Mülltonnen eingesammelt werden. Dann ist auch der Abbau der Zelte im vollen Gange.

Doch für den Müll-Trupp ist der Abend noch nicht zu Ende. Ein paar Tonnen in der Kirchstraße warten noch darauf, geleert zu werden ...