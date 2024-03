Mit der Schließung des Real-Marktes steht Weingarten ein weiterer Wechsel in der Franz-Beer-Straße bevor. Doch die glanzvollen Zeiten des Areals sind schon lange vorbei. Einst befand sich hier Oberschwabens größter Lebensmittelmarkt: der Kaufpark. Dieser öffnete im Mai 1970 und galt lange überregional als Maßstab für neue Einkaufsmärkte.

Ehemalige Kunden und eine Mitarbeiterin erinnern sich an den Ort, der damals „alle bisherigen Dimensionen sprengte“. Baulich hat sich seither aber nur wenig verändert.

Cafeteria bot günstiges Essen

„Ich bin Jahrgang 1971 und weiß durch Erzählungen meiner Eltern, ein so großer Selbstbedienungsmarkt war damals neu“, sagt der Ravensburger Künstler Rainer Weishaupt, der nahe des Kaufhauses am Sonnenbüchel in Ravensburg aufgewachsen ist. Er selbst hat auch noch ein paar Erinnerungen an den Ort. In großen Buchstaben, die nachts blau leuchteten, stand „Kauf Park Weingarten“ am Gebäude geschrieben. „Eine Zeit lang war das ,G’ kaputt“, sagt Weishaupt. „Das fand ich als Kind wahnsinnig witzig.“

So etwas wie den Kaufpark gab es bis 1970 in der gesamten Region nicht. Bis dato kauften die Menschen in kleinen Lebensmittelgeschäften in den Innenstädten ein. Die Kunden luden ihre Waren in einen Korb. Bezahlt wurde an einer überschaubaren Theke, ohne - wie man es mittlerweile gewohnt ist - Fließband, das die Produkte zur Kasse befördert. Im Kaufpark warteten Hunderte Einkaufswagen auf die Kunden, in denen sie ihre Einkäufe vom Laden auf den großflächigen Parkplatz schieben konnten.

Am 14. Mai 1970 wurde der Kaufpark in Weingarten eröffnet. Der rund 500 Parkplätze sollen zeitweise fast vollbesetzt gewesen sein. (Foto: SZ-Archiv, Fotografia/Döber )

Der Ravensburger Architekt Hans Riempp (links) übergab am Eröffnungstag mit einem symbolischen Schlüssel das Kaufhaus an den Geschäftsführer Heinz Heinze von der Firma Pfannkuch. (Foto: SZ-Archiv, Fotografia/Döber )

„Ich war über 30 Jahre hier in dem Markt tätig“, erzählt die ehemalige Mitarbeiterin Marion Rizzato. „Ich habe eigentlich nur gute Erinnerungen.“ Sie berichtet von einer „guten Kameradschaft“ mit ihren Kollegen und von Aktionen im Markt, bei einer hatte sie sogar einen Hubschrauber-Flug gewonnen.

Die ehemalige Kaufpark-Mitarbeiterin Marion Rizzato. (Foto: David Weinert )

Ihre Pausen verbrachte die heute 78-Jährige gerne im ersten Stock. Eine Rolltreppe führte zur Cafeteria, die Platz für rund 160 Menschen bot und in der es ganztags günstiges Essen gab - auch eine Neuheit damals. „Dann kamen die Umbauten und es wurde alles anders, es wurde stressiger“, sagt Rizzato etwas wehmütig. „Aber das ist ja überall so.“

Keiner durfte höher bauen

10 Millionen D-Mark investierte die Pfannkuch-Immobilien GmbH in den zweigeschossigen Bau, der von dem Ravensburger Architekten Hans Riempp entworfen wurde und bis heute steht. In den Anfangsjahren durfte keines der Gebäude in der Umgebung höher als der Kaufpark werden, wie der Geschäftsführer eines der benachbarten Unternehmen berichtet, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Die Regel sei später abgeschafft worden. Der Kaufpark-Bau aber sei derselbe geblieben. „Nie gepflegt, nie gewartet“, sagt der Unternehmer und hofft, dass sich das mit dem neuen Hauptmieter, Kaufland, ändern wird.

Die Firma Pfannkuch kündigte die Eröffnung des Kaufparks im Jahr 1970 groß in der Zeitung an. (Foto: Stadtarchiv Weingarten )

Kaufpark schaltete regelmäßig Anzeigen in der Schwäbischen Zeitung. (Foto: SZ-Archiv )

Auf der rund 11.000 Quadratmeter großen Verkaufsfläche im Kaufpark gab es nicht nur Lebensmittel, sondern auch eine Nichtlebensmittel-Abteilung, ein Garten-Center, ein Möbel-Geschäft sowie mehrere kleine Dienstleister, darunter ein Friseur und eine Reinigung. „Das tollste war ein Karussell, das vertikal gefahren ist“, sagt Weishaupt. Mit 50 Pfennig pro Fahrt sei das „Musik-Mini-Rad“ neben dem Eingang aber relativ teuer gewesen.

Polizeipräsident teilt Kindheitserinnerungen

Auch Polizeipräsident Uwe Stürmer war noch ein Kind zu Kaufpark-Zeiten. Der neue Markt habe alle bisherigen Dimensionen gesprengt, sagt der Weingartener. „Mit Kinderaugen sieht man das nochmal alles anders.“ Als etwa Achtjähriger war er fasziniert von den riesigen Eistruhen und den breiten Gängen zwischen den meterhohen Regalen, die gefüllt waren mit Süßigkeiten von unzähligen Marken. Auch der weitläufige Parkplatz hatte es ihm als Junge angetan. Stürmer sagt: „Wenn sonntags kein Betrieb war, war das ideal, dort mit dem Fahrrad herumzufahren.“

Mitte der Achtzigerjahre endete die Ära „Kaufpark“ mit einer Namensänderung. Das Warenhaus wurde in „Kolossa“ umbenannt. In den 1990ern folgten dann gleich mehrere Inhaberwechsel, erst ging Kolossa an die Spar AG, dann an den US-amerikanischen Handelsriesen Wal-Mart. Nicht mal zehn Jahre später, im Jahr 2007, übernahm das deutsche Großhandelsunternehmen Metro die deutschen Wal-Mart Standorte, auch den in Weingarten. Seither steht der rot-blaue Real-Schriftzug auf dem Gebäude. Und voraussichtlich wird dieser bald durch das Logo der Supermarktkette Kaufland ersetzt.

Döner-Imbiss während Umbau geöffnet

Der Real-Markt hat seine restliche Ware bereits verkauft und seine Türen geschlossen. Seit Anfang März steht fest, dass Kaufland in das Gebäude zieht. Dieses bleibt aber erst einmal für eine „längere Umbauphase“ zu, wie die Pressestelle von Kaufland mitteilte. Wie lange, sei noch nicht absehbar. Die Läden, die von außen zugänglich sind, wie der Friseur und die Imbiss-Läden, können geöffnet bleiben, wie Fayat Aksahin vom Döner-Imbiss bestätigt. Er macht seinen Laden nach den Osterferien ab dem 8. April wieder auf, allerdings mit verkürzten Öffnungszeiten bis 16 Uhr.

Die ehemalige Kaufpark-Mitarbeiterin Marion Rizzato blickt dem erneuten Wechsel hoffnungsvoll entgegen: „Wie so manches im Leben geht es auch da weiter. Es kommt ein neuer Markt und man geht dort einkaufen.“