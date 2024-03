Die große Kundgebung in Weingarten unter dem Motto „Das Schussental steht auf“ hat um 16 Uhr im Stadtgarten begonnen. Rund 300 Menschen sind zunächst anwesend, um an der Demonstration für Toleranz, Demokratie und Vielfalt teilzunehmen. Allerdings strömen stetig weitere Menschen in den Park.

Dafür hat sich die Stadt Weingarten mit 14 Gemeinden aus dem Ravensburger Landkreis sowie mehr als 36 lokalen Gruppierungen, Vereinen und Einrichtungen aus Weingarten verbunden. Zu Beginn sprechen die Veranstalter vom Verein „Lebenswertes Schussental“. Zwischen den Reden sind Lieder von Franziska Groß eingeplant.

Weingartens Oberbürgermeister Clemens Moll und seine Kolleginnen und Kollegen aus 14 Umlandgemeinden sind ebenfalls unter den Zuhörern der Kundgebung. (Foto: Stefanie Rebhan )

Später wird auch Weingartens Oberbürgermeister Clemens Moll sprechen, ehe sich der Zug Richtung Ravensburg bewegt, um auf die Demonstranten der Nachbarstadt zu treffen. Ein gemeinsames Finale wird auf dem Marienplatz stattfinden. Von Ravensburg soll ein starkes Signal gegen Rassismus und Rechtsextremismus ausgehen.

Hier halten wir Sie über die Veranstaltungen in Weingarten und Ravensburg auf dem Laufenden:

[16:15]: Die Kundgebung im Stadtgarten hat begonnen. Zunächst haben sich rund 300 Zuhörer vor der Bühne versammelt. Währenddessen strömen aber mehr und mehr Teilnehmer in den Park.

Immer mehr Menschen strömen in den Stadtgarten in Weingarten. (Foto: Stefanie Rebhan )

Dieser Bericht wird fortlaufend aktualisiert.