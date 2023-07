Dem TC Weingarten steht ein Endspiel bevor

Zwei Mannschaften stehen in der Tennis–Verbandsliga der Herren 30 nach jeweils drei Spieltagen ungeschlagen an der Tabellenspitze: der TC Weingarten und der VfB Ulm. Am letzten Spieltag am kommenden Sonntag (10 Uhr) treffen beide Mannschaften in Ulm aufeinander. Der Sieger steigt in die Oberliga auf.

Benjamin Seifferer lässt im Spitzenspiel nichts anbrennen

Das bereits letzte Heimspiel dieser sehr kurzen Verbandsligasaison haben die Weingartener am Sonntag souverän gewonnen. Gegen den TC Blaubeuren stand es bereits nach den Einzeln 5:1. Benjamin Seifferer ließ im Spitzenspiel gegen Philipp Kober nichts anbrennen (6:4, 6:2). Auch Holger Bock an Position drei (6:0, 6:1 gegen Jochen Schwendemann), Nico Hegge (6:1, 6:3 gegen Sebastian Griesinger), Magnus Grewe (6:1, 6:1 gegen Christoph Scheiffele) und Joscha Hahn (6:3, 6:0 gegen Matthias Bader) gewannen ihre Einzel deutlich. Nur Marcus Fackler an Position zwei verlor sein Einzel knapp gegen Tobias Jäger (6:1, 5:7, 8:10).

In den Doppeln setzten sich schließlich Seifferer/Bock gegen Kober/Jäger durch (6:1, 6:2), Philip Seifferer bezwang mit Hegge die Blaubeurer Kombination Schwendemann/Bader sogar mit 6:0, 6:1. Im dritten Doppel kassierten Grewe/Hahn eine knappe Niederlage gegen Griesinger/Scheiffele (4:6, 6:1, 10:12.). Ulm wahrte seine Aufstiegschance durch das 6:3 in Berghülen.