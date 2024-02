Dashcam klärt Fahrerflucht auf

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss der Fahrer eines BMW rechnen, der am Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz in der Straße Töbele beim Ausparken einen daneben geparkten BMW touchierte und sich im Anschluss ohne seine Personalien zu hinterlassen aus dem Staub machte. Das teilt die Polizei mit. Womit der Unbekannte offenbar nicht gerechnet hat, ist die Dashcam des geparkten Wagens, die den Unfallhergang sowie das Kennzeichen des Verursachers gefilmt hat. Anhand dessen konnten die Ermittler des Polizeireviers Weingarten den Wagen des Unfallverursachers mit korrespondierenden Schäden an der Wohnanschrift feststellen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, der Sachschaden beträgt insgesamt rund 3000 Euro.