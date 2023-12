An Weihnachten wird geschlemmt, getrunken, geredet, gesungen, geschenkt und Fernsehen geschaut oder gestreamt. Wie aber sieht es bei den bekannten Weingartenern wirklich aus? Singt die Rektorin der Pädagogischen Hochschule gut? Was isst der Polizei-Revierleiter gern? Was war das schönste Geschenk eines Kreisrats und wie oft hat die Verwaltungsdirektorin von Weingarten schon „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ angeschaut? Wir haben die Antworten.

An Weihnachten erinnere ich mich an:

Rektorin der Pädagogischen Hochschule Weingarten, Karin Schweizer: „Den Augenblick, wenn wir als Kinder vor der Tür zum Wohnzimmer darauf gewartet haben, dass das Christkind da war. Dann war ein leises Klingeln zu hören und das war das Zeichen, dass wir hineingehen konnten. Das war ein wunderschöner Moment, wenn die Tür geöffnet wurde und wir den geschmückten Baum mit den Geschenken darunter sahen.“

Polizei-Revierleiter in Weingarten, Benjamin Herzhauser: „Den Geruch von Tannennadeln im Wohnzimmer und die Vorfreude, den Weihnachtsbaum endlich sehen zu dürfen. Als wir Kinder waren, durften wir vor der Bescherung weder das Wohnzimmer betreten, noch den Weihnachtsbaum sehen. Das hat den kindlichen Spannungsbogen unheimlich strapaziert. Ehrlicherweise muss ich gestehen, dass sich an diesem Umstand bis heute wenig verändert hat und ich Jahr für Jahr immer wieder sehr gespannt auf Heiligabend bin.“

Verwaltungsdirektorin der Stadt Weingarten, Sylvia Burg: „Ich verbringe Weihnachten für gewöhnlich im Kreise meiner Familie auf dem Pferdehof meiner Schwester und freue mich jedes Jahr insbesondere auf den traditionellen Weihnachtsausritt. Mit Weihnachten verbinde ich daher vor allem Ruhe, viel Zeit in der Natur, das Miteinander in der Familie und Entschleunigung.“

Rudolf Bindig, Kreisrat und früheres Mitglied des Bundestages (SPD): „An den raumhohen, nur mit Lametta geschmückten Weihnachtsbaum, der in dem einsam am Waldrand im Harz gelegenen Forsthaus, in dem ich aufgewachsen bin, üblich war. Eine wunderschöne Erinnerung an meine Kindheit.“

Das beste Geschenk, das ich jemals erhalten habe:

Karin Schweizer: „Ich freue mich jedes Mal sehr, wenn ich Karten für ein Theaterstück oder ein Konzert erhalte.“

Benjamin Herzhauser: „Nicht materiell. Da ich in den letzten 15 Jahren, in denen ich in Nordbaden gelebt habe, unter dem Jahr wenig Zeit dafür hatte, in meine Heimat zu fahren, war es für mich jedes Jahr aufs Neue wieder das größte Geschenk, mit meiner Familie am Bodensee besinnliche Festtage verbringen zu können.“

Sylvia Burg: „Kein bestimmtes. Wir schenken uns eher kleine (selbstgemachte) Dinge, die Freude bereiten. In der Regel ist das gemeinsame Miteinander das schönste Geschenk.“

Rudolf Bindig: „Ein guter Fotoapparat, der mein Hobby Naturfotografie begründet hat, das mich seitdem mein ganzes Leben begleitet hat.“

Das Singen von Weihnachtsliedern ist für mich:

Karin Schweizer: „Schrecklich, wenn ich selbst mitsingen muss.“

Benjamin Herzhauser: „Absolut essenziell und ein fester Bestandteil des Weihnachtsrituals. Wir haben an Weihnachten schon immer gemeinsam musiziert. Da packt die Mutter noch das Akkordeon aus.“

Sylvia Burg: „Tatsächlich gehört das Singen vor der Bescherung (in jeder definierbaren Tonlage) mit dazu und ist für mich immer wieder aufs Neue einer der schönsten und besinnlichsten Momente in jedem Jahr.“

Rudolf Bindig: „Ein Teil der Weihnachtskultur, der erst die richtige Stimmung aufkommen lässt. Ich summe oder singe die Lieder aus dem Rundfunk mit - besonders gern: ,Rudolph, the red-nosed reindeer’.“

So oft habe ich schon „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ angeschaut:

Karin Schweizer: „So gut wie nie! Ich habe einzelne Szenen gesehen, aber ich finde den Film nicht wirklich gut. Als er populär wurde, war ich wahrscheinlich schon zu alt.“

Benjamin Herzhauser: „Noch nie.“

Sylvia Burg: „X-Mal, ich kann dabei vollends in die winterliche Märchenwelt eintauchen, abschalten und genießen.“

Rudolf Bindig: „Etliche Male. Besonders gern mag ich die Filmmusik. Dazu dann auch: ,Der kleine Lord’, das muss einfach sein!“

Geschenke besorgen macht mir viel, mittel oder gar keinen Spaß:

Karin Schweizer: „Es macht mir viel Spaß, wenn ich genug Zeit habe, um zu überlegen, was wem Freude bereiten könnte.“

Benjamin Herzhauser: „Mittel. Ich beschenke Mitmenschen unheimlich gern. In den meisten Fällen fällt es mir glücklicherweise auch sehr leicht, ein passendes Präsent zu finden. Ist es dann allerdings so, dass einem partout keine Geschenkidee kommen möchte, kann einem der unerledigte Geschenkeinkauf unangenehm im Nacken sitzen.“

Sylvia Burg: „Viel Spaß, da ich in der Regel versuche, die Geschenke im Einzelhandel zu besorgen (und nur als letzte Variante die Internetbestellung wähle) und hierbei das vorweihnachtliche Treiben in den Städten besonders genieße.“

Rudolf Bindig: „Da kommt es auf die Beschenkte oder den Beschenkten an. Gern wähle ich Geschenkzertifikate einer humanitären Hilfsorganisation. Ich verschenke beispielsweise eine Ziege oder einige Hühner, die aber laut Zertifikat gleich an eine bedürftige Familie auf dem Balkan oder in Afrika weitergereicht worden sind.“

Wenn mich jemand zu Weihnachten einlädt, hätte ich gern Folgendes zu essen:

Karin Schweizer: „Da bin ganz leidenschaftslos. Für mich gibt es nicht das klassische Weihnachtsessen. Ich lasse mich gern überraschen.“

Benjamin Herzhauser: „Schäufele mit Kartoffelsalat.“

Sylvia Burg: „Etwas Warmes.“

Rudolf Bindig: „An Heiligabend einen Krabbencocktail. Am ersten Weihnachtsfeiertag freue ich mich dann – ganz traditionell – auf einen Gänsebraten mit Rotkohl und Knödel.“

An Heiligabend fühle ich …:

Karin Schweizer: „... mich mit meinen Lieben verbunden.“

Benjamin Herzhauser: „... Zuversicht und Zusammenhalt.“

Sylvia Burg: „... innere Wärme und Geborgenheit.“

Rudolf Bindig: „... viel Wärme und Liebe, aber ich leide auch darunter, dass es uns in dieser ,Einen Welt’ offensichtlich nicht gelingt, Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen zu schaffen.“