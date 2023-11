Die ältesten, kleinsten, größten, tiefsten, höchsten und schönsten Orte und Dinge in Weingarten ‐ sozusagen ein „Best-of-Weingarten“: Danach hält die „Schwäbische Zeitung“ in der gleichnamigen Serie Ausschau. Dieses Mal geht es um die fünf Unternehmen, die derzeit die meisten Mitarbeiter beschäftigen, und ihren Hauptsitz in der Welfenstadt haben.

Tox Pressotechnik

Den Anfang macht das 1978 von Eugen Rapp gegründete Familienunternehmen „Tox Pressotechnik“. Es fungiert in den Bereichen Blechverbindungen, Pressantriebe, Sondermaschinen und der Montagetechnik. Zu den größten Kunden gehören die Automobilindustrie und verschiedene Produzenten von Haushaltsgeräten. Laut der Homepage des Informationsportals „Die Deutsche Wirtschaft“, konnte Tox im Jahr 2020 einen Umsatz von rund 73 Millionen Euro verzeichnen.

Aktuell zählt das Unternehmen etwa 1400 Beschäftigte, davon sind 500 im Hauptwerk in Weingarten angestellt. Darüber hinaus verfügt die Kommanditgesellschaft über 18 weitere Standorte auf der ganzen Welt, zum Beispiel in China, Indien, Südafrika und den USA.

Begonnen hat Tox mit dem Vertrieb von pneumohydraulischen Antrieben, inzwischen gehören auch elektromechanische Antriebe zum Angebot. Seit 2013 sind die Töchter des Gründers, Susanne Eberhardt und Stefanie Reich, geschäftsführende Gesellschafterinnen des Unternehmens. Geschäftsführer sind Wolfgang Pfeiffer und Dietmar Weik.

CHG-Meridian

Die Geschichte der „Computer Handels Gesellschaft“ (CHG) beginnt 1979, als Firmengründer Jürgen Gelf auf der Suche nach einem Großrechner für seinen Arbeitgeber ist. Schnell erkennt er das Potenzial des Gebrauchtmarktes und bietet Unternehmen Hilfe beim An- und Verkauf von IT-Anlagen an, heißt es auf der CHG-Homepage. In den darauffolgenden Jahren vergrößert sich das Unternehmen durch verschiedene Zukäufe, beispielsweise den des hessischen Konkurrenten „FGM-Meridian“: Daraus leitet sich der heutige Firmenname „CHG-Meridian“ ab.

Heute ist das Unternehmen weltweit in 30 Ländern operativ tätig, etwa in Australien, Indien und Brasilien. Insgesamt beschäftigt CHG rund 1300 Mitarbeiter, davon 400 im Hauptsitz in Weingarten. Zu den zentralen Geschäftsfeldern gehören die Entwicklung und Organisation individueller Nutzungsmodelle in der Informationstechnik (IT) für die Industrie und das Gesundheitswesen. Laut der Unternehmenssprecherin Antje Heber, hat CHG 2022 ein Neugeschäftsvolumen von rund 2,2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Zum Vorstand gehören Oliver Schorer, Ulrich Bergmann, Mathias Wagner und Daniel Welzer.

KBZO

Weiter geht es mit dem KBZO ‐ dem „Körperbehinderten-Zentrum Oberschwaben“. Die private Stiftung betreibt verschiedene Einrichtungen für Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung in der Region. Neben dem „Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum“ und einem Schulkindergarten am Standort in Weingarten, leitet das Unternehmen noch weitere inklusive Einrichtungen. Außerdem hält es Anteile an den „Integrations-Werkstätten Oberschwaben“ (IWO) und der „Stiftung Schraudolf“.

Im Jahr 1968 wird der gemeinnützige Verein „Hilfe für das körperbehinderte Kind“ von betroffenen Eltern gegründet und ein erster Kindergarten in Weingarten entsteht. Daraus entwickelt sich 1988 das KBZO. Heute beschäftigt das Unternehmen etwa 1000 Mitarbeiter und betreut, fördert und pflegt über 1500 Menschen mit Behinderung. Damit zählt das KBZO laut eigenen Angaben zu den größten inklusiven Einrichtungen in ganz Baden-Württemberg und Deutschland. Laut Pressesprecher Bertram Dick erwirtschaftete die Stiftung im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund 56 Millionen Euro. Vorstandsvorsitzender ist Dirk Weltzin.

Grieshaber

Im Weingartener Hauptsitz des Logistikunternehmens „Grieshaber“ sind rund 300 Mitarbeiter angestellt. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen noch über elf weitere Standorte in Deutschland. Insgesamt beschäftigt „Grieshaber“ circa damit 820 Menschen und erwirtschaftete laut Unternehmenssprecherin Hanna Halder zuletzt einen Umsatz von 130 Millionen Euro. Neben dem innerdeutschen Landtransport und globalen Projekttransporten bietet die Gruppe auch Verpackungsdienstleistungen für den Übersee-Transport an und bewirtschaftet eine Lagerfläche von über 200.000 Quadratmetern. Zur Geschäftsführung gehören Gregor Schnell, Ralf Heersma-Plattner und Roland Futterer. Gabriele Grieshaber ist die Projektleiterin für Immobilien.

Die Unternehmensgeschichte beginnt 1951 mit der Gründung eines Fuhrunternehmens durch Heinrich Grieshaber im Südschwarzwald. Ab Anfang der 1970er-Jahre wird die Geschäftsleitung durch dessen gleichnamigen Sohn (verstorben 2020) ergänzt. Die nächsten 20 Jahre sind vor allem durch Investitionen in die Infrastruktur und den Aufbau eines großen Kundennetzwerks geprägt. 2005 wird die „Grieshaber Logistik AG“ mit Sitz in Weingarten gegründet.

Habisreutinger

1712 zieht der gelernte Säger und Müller Johann Georg Habisreutinger vom Allgäu nach Weingarten. Dort überträgt ihm der damalige Abt Hyller die Leitung der Klostersägerei. Drei Jahre später erhält er seinen ersten großen Auftrag: Habisreutinger soll den Bau der Basilika Sankt Martin bis zu ihrer Fertigstellung im Jahr 1734 mit Bauholz versorgen. Die offizielle Gründung des Holzfachhandels erfolgt aber erst 1822 durch Johann Baptist Habisreutinger. In den darauffolgenden Jahren vergrößert sich das Unternehmen stetig. Es entstehen weitere Standorte in ganz Baden-Württemberg und Bayern.

Seit 2010 sind Felix und Maximilian Habisreutinger in der Geschäftsführung vertreten. Damit liegt das Unternehmen nun seit sechs Generationen in Familienhand. Zum Sortiment gehören unter anderem Akustik-, Wand- und Deckenverkleidungen, Böden und Holzfassaden, Terrassen- und Gartenholz. Neben dem Hauptsitz in Weingarten gibt es beispielsweise in Freiburg, Konstanz, Neu-Ulm und Kempten noch weitere Standorte. 2021 belieferte „Habisreutinger“ laut eigenen Angaben etwa 16.000 Kunden, im gleichen Zeitraum konnte ein Umsatz in Höhe von 120 Millionen Euro verzeichnet werden. Das Unternehmen beschäftigt aktuell etwa 400 Mitarbeiter.