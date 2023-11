Das ehemalige Weingartener Krankenhaus 14 Nothelfer wird nach 2027 vermutlich abgerissen. Grund dafür ist, dass das Land Baden-Württemberg die Ansiedlung einer orthopädischen Klinik nicht genehmigt hat. Der Investor erhebt schwere Vorwürfe, spricht von einer Blockadepolitik. Es geht außerdem um einen Satz, den Minister Manne Lucha gesagt haben soll. Der bestreitet dies allerdings.

Investor schriebt Protokoll

„Ich bin froh über jedes Krankenhaus, das schließt“, soll der Minister für Soziales, Gesundheit und Integration zum Investor des 14 Nothelfers, Rainer Staiger, gesagt haben. Dazu steht der Unternehmer nach wie vor und erklärt: „Ich würde so etwas nie nach außen tragen, wenn es nicht stimmt und protokolliere es sogar stets.“ Eine Sprecherin des Ministeriums allerdings schreibt auf Anfrage von Schwäbische.de, dass Manne Lucha so etwas nie gesagt habe.

Fest steht zumindest: Das Ministerium wollte keine Nutzung des OP- und Bettentrakts auf mehr als 3000 Quadratmetern im 14 Nothelfer erlauben. Hintergrund ist die von Bund und Ländern beschlossene Krankenhausreform. Größere Kliniken sollen demnach das Flächenland abdecken, kleinere auf den Prüfstand kommen. Das bedeutet, dass viele kleinere Krankenhäuser wie beispielsweise das in Bad Waldsee geschlossen werden. Die Oberschwabenklinik (OSK) hat diese Strukturreform gerade hinter sich gebracht.

Konkurrierende Doppelstrukturen vermeiden

Es sei also richtig, so die Ministeriumssprecherin, dass es nach der Schließung eines stationären Krankenhauses keine Zusagen für andere stationäre Angebote geben wird. Abgesehen davon sei das 14 Nothelfer offensichtlich nicht „bedarfsnotwendig“ gewesen und habe früher Defizite in zweistelliger Millionenhöhe verursacht.

„Minister Lucha hat immer betont: Inhaltsgleiche, konkurrierende Doppelstrukturen sind dauerhaft zu vermeiden“, heißt es weiter. Die Entfernung zwischen dem 14 Nothelfer und der Oberschwabenklinik in Ravensburg betrage schließlich nur rund 900 Meter.

Auch habe der Investor zu jeder Zeit gewusst, dass es nach der Schließung des 14 Nothelfers keine weiteren stationären Angebote geben wird. Er hätte jedoch Anbieter mit einer ambulanten Versorgung ins Haus holen können, was ihm offensichtlich nicht gelungen sei.

Es gab ein Betreiberonzept

Der Bedarf für die geplante orthopädische Klinik sei genauso da gewesen wie die operierenden Ärzte, sagt Rainer Staiger, der die Firma pro invest in Ulm führt. Der verhinderte Klinikbetreiber habe dem Ministerium sein ganzes Betreiberkonzept für die 60 Betten offengelegt, nach dem er hätte schwarze Zahlen schreiben können.

Zudem habe Staiger die Lüftungsanlagen für die Reinräume mehr als ein Jahr lang weiterbetrieben, in der Hoffnung auf den Einzug einer neuen Klinik. Einmal abgeschaltet, können die Lüftungsanlagen nicht mehr genutzt werden. Doch es half alles nichts, das Ministerium beharrte auf seinem Standpunkt, Staiger spricht von einer Blockadepolitik.

Der Investor habe auch versucht, eine Tagesklinik für das 14 Nothelfer anzuwerben, die die OP-Räume hätte nutzen können. Intensive Gespräche seien bereits im Gang gewesen. „Es hätte allerdings einen Träger gebraucht, der das alles organisiert hätte. Da ging es vor allem auch um das Thema Haftung“, erklärt Rainer Staiger. Darum habe der Plan am Ende nicht geklappt. Die Idee eines medizinischen Versorgungszentrums für Kinder sei wiederum gescheitert, weil die entsprechenden Ärzte im Campus der Oberschwabenklinik integriert werden sollen.

Kassenärztliche Vereinigung blockiert

Gleichzeitig habe der Investor auch versucht, die normalen Räume an Ärzte verschiedener Fachrichtungen zu vermieten, doch es habe eine Zugangsbeschränkung von der kassenärztlichen Zulassungsstelle gegeben. Staiger: „Es existiert eine Liste an Fachrichtungen, die erlaubt sind. Die wandelt sich ständig. Auch den Ärzten, die einen extrem großen Zulauf haben, wie Haut-, Augen- oder Allgemeinärzte, wurde keine Niederlassungserlaubnis erteilt.“

Wenn ein Arzt keine Kassenzulassung hat, kann er den Patienten seine Leistungen nur privat in Rechnung stellen. Allein über die Kassenärztliche Vereinigung (KV) kann er über die gesetzlichen Krankenversicherungen abrechnen. Die KV legt auch fest, wie viele Ärzte einer Fachrichtung sich in einem Gebiet niederlassen dürfen. Mit anderen Worten: Von den Fachrichtungen der Ärzte, die ins 14 Nothelfer ziehen wollten, gibt es laut KV schon genug in der Umgebung.