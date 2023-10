Benjamin Herzhauser leitet künftig das Polizeirevier Weingarten. Er folgt auf Nicolas Riether, der das Polizeirevier Friedrichshafen übernommen hat. Von ihm übernimmt Herzhauser die Zuständigkeit für mehr als 100.000 Menschen in Oberschwaben.

Nicht auf dem Revier oder im Polizeipräsidium, sondern im Ratssaal des Amtshauses wurde Benjamin Herzhauser feierlich in sein neues Amt eingeführt. Oberbürgermeister Clemens Moll interpretierte das als Geste des guten Miteinanders zwischen Stadt und Polizei.

Wer ist der neue?

Doch zunächst zur Person: 2010 ist Benjamin Herzhauser in den Polizeidienst gestartet. Seitdem war er unter anderem Leiter der Polizeiwache im Landesankunftszentrum für Flüchtlinge in Heidelberg, Mitarbeiter der Führungsgruppe im Polizeirevier Mannheim, Hospitant im Innenministerium und bei der Kripo in Mannheim.

In diesem Sommer hat er seinen Master an der Polizeihochschule abgelegt und wurde zum Polizeirat ernannt. Doch auch wenn seine Karriere überwiegend in Nordbaden stattgefunden hat: Herzhauser ist ein Kind der Region. Gebürtig kommt er aus Kressbronn.

Wie beschreibt der Polizeipräsident Weingarten?

Seine neue Wirkungsstätte Weingarten wurde ihm von Polizeipräsident Uwe Stürmer bei der Amtseinführung als „sehr sichere und liebenswürdige Stadt“ beschrieben. „Basilika, Blutritt, Bildungseinrichtungen aber auch Fasnet, Feste und Vereine sind Markenzeichen von Weingarten“, sagte Stürmer über seine eigenen Heimatstadt. Herzhauser sei künftig „das Gesicht der Polizei in Weingarten“, so Stürmer.

Wie hat sich die Kriminalität in Weingarten entwickelt?

Eine Besonderheit von Weingarten stellte Stürmer besonders heraus: Während in allen anderen großen Kreisstädten nach dem Rückgang in der Pandemie die Kriminalität jüngst wieder zugenommen hat, ist sie in Weingarten auf ein Zehnjahrestief gesunken.

Doch zum Zuständigkeitsbereich des hiesigen Polizeireviers gehört nicht nur die Stadt, sondern insgesamt 21 Gemeinden mit insgesamt mehr als 100.000 Einwohnern. „So viele, wie in keinem anderen Revier in unserem Polizeipräsidium“, stellte Stürmer fest.

Was wünscht sich der Oberbürgermeister?

Von Oberbürgermeister Clemens Moll wurde Herzhauser gebeten, die „hervorragende Arbeit“ von Nicolas Riether fortzusetzen ‐ insbesondere was die Zusammenarbeit mit Stadtverwaltung und Ordnungsamt angeht. Und: „Bitte stellen auch Sie künftig den Sicherheitsbericht im Gemeinderat vor.“ Ein Versprechen, dass Herzhauser sofort abgegeben hat. „Die gute Arbeit hier auf dem hohen Standard fortzusetzen, ist mein Anspruch an mich selber“, sagte er.

Mit seiner Partnerin ist er vor Kurzem nach Ravensburg gezogen. Ins Revier werde er künftig mit dem Fahrrad kommen. Ob er einen Bezug zu Weingarten hat? „Ich war ehrlich gesagt in den vergangenen Jahren erst fünfmal in der Stadt“, gestand er. Und zwar: „Jedes Mal als Musikant mit dem Musikverein Kressbronn beim Blutritt.“