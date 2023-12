Nein, wir haben an Weihnachten noch nicht genug gegessen - etwas Gutes muss es auch zu Silvester geben. Drei Lokale aus Weingarten haben Schwäbische.de ihr Lieblingsgericht zum Jahreswechsel verraten und erklärt, wie es geht.

Ceviche

Wer ganz leicht essen möchte, um danach noch fit für einen Tanz ins neue Jahr zu sein, der könnte Ceviche essen. Ein Gericht, das Georg Ottinger, Chef vom Gasthaus zum Stern, für Silvester empfiehlt. Es handelt sich dabei um eine kalte, rohe Speise, und zwar eine Art Thunfisch Tatar. „Fisch ist sehr gesund und leicht verdaulich, mit vielen Vitaminen“, sagt Ottinger.

Ceviche kommt aus Südamerika, sei aber mittlerweile weltweit beliebt. Der Thunfisch wird dafür in sehr dünne Scheiben geschnitten und gut gewürzt. Ottinger schneidet immer Chili dazu und verfeinert den Fisch mit Limettensaft. Dazu gehören Mango, Avocado und ein wenig Olivenöl. Zwei Minuten sollte die Speise so in einer Schüssel mariniert werden, dann ist sie schon servierfertig. Eigentlich sei Ceviche eine Vorspeise, wer aber beispielsweise Brot dazu esse, werde ebenfalls schnell satt. Auch Suppen würden gut dazu passen.

Allgäuer Käsecremesuppe

Das Hotel-Gasthof Rössle wird von den Brüdern Philipp Flaitz und Benjamin Bendel geführt. Letzterer ist sich sicher, dass man nach den Weihnachtsfeiertagen für Silvester nicht noch Ewigkeiten in der Küche verbringen will. Daher schlägt er die Allgäuer Käsecremesuppe vor, die durch ihre üppige Einlage einem Eintopf gleicht.

Vor allem sei sie gut vorzubereiten, sodass genug Zeit für die Familie oder Gäste bleibt, um mit ihnen anzustoßen.

Die Allgäuer Käsesuppe ist in Anlehnung zum klassischen, aber eher schweren Käsefondue, die modernere und leichtere Variante mit etwas Pepp. Benjamin Bendel

Und so geht’s: Den Speck im Topf knusprig auslassen, dann Hackfleisch hinzufügen und mitbraten. Schließlich werden noch Zwiebeln und Wirsing in den Topf gegeben und angeschwitzt. Jetzt kommt die Würze mit Salz und Pfeffer hinzu. Das Ganze wird anschließend mit Mehl bestäubt und erneut angeschwitzt. Dann muss die Käsecremesuppe mit Gemüsebrühe angegossen werden, Sahne kommt ebenfalls hinzu.

Bendel: „Bei mittlerer Hitze sollte die Suppe 20 Minuten lang köcheln, danach sollte man sie mit reichlich geriebenem Emmentaler verfeinern.“ Je nach Geschmack wird sie noch einmal mit Salz, Pfeffer und Muskat gewürzt. Zum Anrichten würde Bendel als Suppeneinlage knusprige Brezelchips, Petersilie und krossen Speck „wärmstens empfehlen“. Dazu schmecke Bauernbrot und Wein am besten.

Raclette

Sterne-Koch Marco Akuzun, Inhaber der Syrlin Speisewelt, bleibt an Silvester traditionell beim Raclette. Alles, was er in das Pfännchen geben will, brät er zuerst auf dem Grill darüber an, damit es in der Pfanne kein Wasser zieht. Gerade für Garnelen sei das wichtig, denn die kommen bei ihm gern in die Pfanne, genau wie kross angebratene Kartoffeln und Avocadocreme.

Wichtig sei vor allem der Käse. Der, den es üblicherweise in den Supermärkten zu kaufen gibt, sei meist sehr neutral vom Eigengeschmack. Akuzun greift daher zu Büffelmozzarella oder einem würzigen Bergkäse. Dazu isst er Guacamole (Avocadocreme).

Eine weitere Idee für das Raclette-Pfännchen ist eine Kombination von in Scheiben geschnittenen Kräuterseitlingen (Pilze) und kleinen kurzen Speckstreifen. Sie werden wieder auf der Grillplatte kross gebraten und dann im Pfännchen mit Kartoffeln und Käse erhitzt. Am Schluss würde Marco Akuzun fein geschnittene Frühlingszwiebeln oder Lauch über den Käse streuen - die können aber auch zuvor unter dem Käse im Pfännchen hinzugegeben werden. Zu Pilzen passe immer eine Aioli (eine Creme, die vor allem aus Knoblauch, Olivenöl und Salz besteht) oder Salsa sehr gut, so der Sterne-Koch.

Ciorbă de perişoare

Bernadet Florescu ist ab 2024 die neue Pächterin des Schinderhannes in Weingarten und isst zu Silvester am liebsten Ciorbă de perişoare - eine rumänische Hackbällchensuppe. „In Rumänien sollte man an Silvester nur kein Hühnchen essen, sonst fliegt das Glück aus dem Haus“, sagt sie.

Für die Suppe werden zunächst Hackbällchen mit einem Durchmesser von etwa zwei Zentimetern geformt, und zwar aus Hackfleisch, Reis und Ei. Dann werden Zwiebeln in einem Topf kleingeschnitten und kurz angeschwitzt. Es folgen Karotten, Petersilie und Sellerie, manchmal auch Pastinaken. Sie werden ebenfalls mit angebraten und dann mit Salz und Pfeffer gewürzt.

Nun kommt Hühnerbrühe dazu. Wenn das Gemüse ein wenig weicher geworden ist, werden die Hackbällchen in den Kopf gegeben und gekocht, was schnell gehe. „Jetzt folgt die Crème fraîche, die mit einem Ei und Gewürzen verquirlt wird“, so Florescu. Das kommt ebenfalls in die Suppe, die noch einmal aufgekocht wird.

Meistens gibt es dann noch einen zweiten Gang: Schweinefilet im Speckmantel. Dafür wird der Speck komplett um das Filet gewickelt, angebraten und dann für 25 Minuten im vorgeheizten Backofen gebacken. Währenddessen werden Spätzle gemacht sowie eine Pilzsoße. Bernadet Florescu empfiehlt dafür Pfifferlinge.