Das ändert sich auf dem Mittwochsmarkt in Weingarten

Der Mittwochsmarkt in Weingarten verliert einen langjährigen Marktbeschicker. Die Familie Kuzaj gibt ihren Geflügelhof in Blitzenreute auf und wird deshalb im neuen Jahr nicht mehr auf Märkten in der Region vertreten sein. Darauf weist ein kleines, fast unauffälliges, Schild hin, das an den letzten Markttagen in 2023 am Wagen der Kuzajs hängt. Sie bedanken sich für die „langjährige Treue“ bei ihren Kunden. Warum sie ihr Geschäft aufgeben, möchte die Familie nicht erzählen.

Im Gespräch mit weiteren Beschickern auf dem Mittwochsmarkt zeigt sich: Das Geschäft ist rauer geworden. Auch die Inhaberin einer Gärtnerei in der Region spricht vom Aufhören. Die Stadt konnte aber auch neue Händler für den Markt gewinnen.

Einkaufspreise massiv gestiegen

„Früher hat mich eine Palette Orangen-Mandarinen unter 80 Euro gekostet. Heute zahle ich rund 250 Euro“, erzählt Giovanni Aversa aus Bad Waldsee an diesem kühlen Morgen in der Karlstraße in Weingarten. Seit fünf Jahren verkauft Giovanni Aversa auf dem Mittwochsmarkt sein Obst aus Italien.

Ein Händler geht, zwei neue kommen „2013 hatten wir etwa 50 Stammbeschicker, die Woche für Woche auf dem Markt verkauft haben“, teilt die Stadt mit. In diesem Jahr seien es 43 Händler gewesen, die eine jährliche Pacht bezahlt haben. Nicht zu vergessen die Tagespächter, die je nach Saison dabei waren. Auf frische Eier, Nudeln und Suppenhühner müssen die Kunden des Mittwochsmarktes künftig nicht verzichten, wenn der Geflügelhof Kuzaj schließt. Der Hofladen Rimmele wird stattdessen laut Stadt künftig vertreten sein. Ab Februar soll ein weiterer Beschicker frisches Bison- und Geflügelfleisch anbieten. Auf dem Samstagsmarkt in der Unteren Breite gebe es derzeit noch freie Plätze. Die Stadt schreibt: „Durch den Wegfall des Geflügelhofs Kuzaj sind wir hier aktuell speziell auf der Suche nach einem Nachfolger mit ähnlichem Produktsortiment.“ Bewerbungen nimmt die Stadt per Mail an: marktwesen@stadt-weingarten.de

Vier Euro verlangt Giovanni Aversa für ein Kilo Orangen-Mandarinen. Den Preis rechtfertigt er mit den gestiegenen Einkaufspreisen. (Foto: Lea Dillmann )

Eigentlich ist der 72-Jährige schon in Rente. Mit seinem Stand möchte er sich was dazuverdienen. Doch wegen der stark gestiegenen Einkaufspreise sei das schwieriger geworden, sagt Giovanni Aversa.

Weniger Kunden als früher

Gegen 8 Uhr ist es noch ruhig auf dem Markt, was normal ist um diese Zeit. Vor ein paar Jahren aber waren es deutlich mehr Kunden und das über den ganzen Vormittag hinweg. „Es ist nicht mehr so viel los“, bestätigt Christian Mayer. Er vertreibt seit 18 Jahren Käse aus dem Allgäu auf dem Mittwochsmarkt. Mit seinen Geschäften sei er noch zufrieden.

Christian Mayer ist inzwischen bekannt auf dem Markt. Seit 18 Jahren verkauft er in Weingarten Allgäuer Käse. (Foto: Lea Dillmann )

„Wir verdienen weniger, einfach weil die Kosten höher sind“, sagt Christian Mayer. Die gestiegenen Einkaufspreise habe der Händler im vergangenen Jahr „massiv“ zu spüren bekommen. Diese hätten sich aber wieder stabilisiert. Trotzdem habe er seine Verkaufspreise anheben müssen.

Susanne Pelzl kommt fast jeden Mittwoch von Berg auf den Markt in Weingarten und das schon seit 20 Jahren. Die höheren Preise seien ihr aufgefallen, erzählt die Kundin. „Ich komme trotzdem, weil es eine schöne Atmosphäre ist.“ Hier sei weniger Trubel als auf anderen Märkten in der Region. Beim Kauf sei sie aber inzwischen verhaltener.

Gärtnerei denkt ans Aufhören

„Am liebsten würden wir aufhören, aber wir können es noch nicht“, sagt Gabriele Fried, die hinter ihrem gefüllten Ladentisch steht. Der Lauch stapelt sich neben den Karotten. Daneben liegen Kohlrabi. Auch etwas Obst hat sie im Angebot - alles aus eigenem Anbau. Mit ihrem Mann Horst hat sie im Jahr 1984 eine Gärtnerei in Horgenzell übernommen. Seither verkaufen sie ihr Obst und Gemüse auf Märkten in der Region, von Anfang an auch in Weingarten.

„Es wird immer schwieriger“, sagt die 63-Jährige. Auf die Frage warum, nennt die 63-Jährige gleich eine Reihe an Problemen. Zum einen würden immer weniger Menschen bei ihr einkaufen. „Die Leute wissen gar nicht mehr, was das für eine Arbeit ist, wenn man selber anbaut“, sagt sie.

Sie würde ihren Betrieb gerne aufgeben, hat aber noch vier Jahre bis zur Rente: Gabriele Fried aus Horgenzell. (Foto: Lea Dillmann )

Zum anderen mache ihr die Preisumsetzung zu schaffen. Personal, Energie, Treibstoff: Vieles sei teurer geworden. Selbst wenn sie Mitarbeiter einstellen möchte, finde sie keine. „Mein Mann war im Sommer krank und ich habe niemanden gefunden“, erzählt Gabriele Fried. So viel Gras sei in ihrer Gärtnerei noch nie gewachsen. Ihr Sohn, Nachbarn und Freunde hätten ihr geholfen. Ansonsten hätte es „schlecht ausgesehen“.

Bis zur Rente muss das Ehepaar aber noch durchhalten. Das sind noch vier Jahre, wie Gabriele Fried betont. Das sei allerdings zu kurz, um ihr Geschäft schon jetzt niederzulegen und sich was anderes zu suchen. Zumindest ein paar Jahre werden sie also noch dem Mittwochsmarkt erhalten bleiben - solange die Gesundheit mitmacht. Erst vor einem Jahr hat die Gärtnerei Richter aus Adelsreute ihren Betrieb aufgegeben.