Drei Narrensprünge wird es beim Großen Narrentreffen in Weingarten geben, das vom 19. bis 21. Januar stattfindet. Außerdem wurde ein neuer Umzugsweg entwickelt, der bei der Stadtgarten-Tiefgarage beginnt und nach einem Rundweg dort auch wieder endet. Der Haupt-Narrensprung wird von der „Schwäbischen Zeitung“ live auf ihrer Homepage übertragen.

„Wohlan die Zeit ist gekommen, wo närrisch Groß und Klein …“ Mit diesen Zeilen beginnt der Text des ersten Weingartener Narrenmarsches, der in den 1920er-Jahren entstanden ist. Für das anstehende Jubiläum „100 Jahre Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN)“ mit dem Großen Narrentreffen gilt das besonders. Es ist das zweite Mal nach 1980, dass die Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten das Treffen ausrichtet.

Maximal 150 Narren pro Zunft

„Erst mit der Gründung der VSAN haben sich die Narrentreffen auf der Straße 1929 in Villingen etabliert“, sagt Andreas Reutter von der Plätzlerzunft. Seit dem seien sie Kernbestandteil aller Narrenfeste. Und so werden am 21. Januar beim Großen Narrensprung mehr als 10.000 Narren und Musiker aus 74 Zünften durch Weingarten ziehen. Um die Umzugsdauer zu begrenzen, dürfen sich nur maximal 150 Teilnehmer pro Zunft aufstellen.

Beim neuen Umzugsweg starten die Narren bei der Tiefgarage des Stadtgartens in Weingarten und kommen dort auch wieder an. Der Umzug wird auf Schwäbische.de live übertragen. (Foto: David Weinert )

Reutter: „Im Vorfeld wurden mit Unterstützung der Narrenzunft Waldsee genaue Startzeiten für die einzelnen Zünfte ermittelt. Mehr als 30 Streckenposten sollen helfen, Stauungen und Lücken zu vermeiden.“ Der Umzug dauert rund 4,5 Stunden und wird kommentiert. Sollten einzelne Narren Probleme machen, kümmere sich die Gruppenführung der jeweiligen Zunft um ihr Mitglied. Solche Fälle seien aber selten, sagt Reutter.

Neben dem Haupt-Narrensprung werden noch zwei weitere veranstaltet. Bereits am Freitagabend, 19. Januar, startet um 18 Uhr der erste kleine Umzug mit 16 Gruppen. An diesem Auftakt zum Narrentreffen nehmen die befreundeten Zünfte aus der Nachbarschaft und die Weingartener Narrengruppen teil, die die Plätzlerzunft bei der Bewirtung von Zelten, bei Massenquartieren oder dem Plakettenverkauf unterstützen. Sie gehören teilweise nicht zur VSAN und können beim Großen Narrensprung daher nicht dabei sein.

An der Hauptfasnet ändert sich nichts

Der kleine Umzug auf einer Strecke von etwa 800 Metern startet am Münsterplatz, folgt der Abt-Hyller-Straße bis zum Kreisverkehr, zieht dann über die Gartenstraße bis zum Löwenplatz. Von dort geht es die Karlstraße hoch bis zum Rathaus. „Nach einer Brunnenputzete am Plätzlerbrunnen beginnt die Wirtshausfasnet in den Gaststätten. Auch das Plätzlerzelt ist dann bereits geöffnet“, so Reutter. Brunnenputzete und Wirtshausfasnet wird es aber auch in der Hauptfasnet im Februar geben - daran werde sich nichts ändern.

Am Samstag, 20. Januar, startet das Programm mit dem Narrensprung der Landschaft Oberschwaben-Allgäu. Alle neun Mitgliedszünfte von Wangen, Kißlegg, Waldsee, Aulendorf, Saulgau, Baienfurt, Tettnang bis hin zu Lindau werden daran teilnehmen. Einige davon gehören zu den größten Zünften der VSAN. Da am Haupt-Narrensprung nur 150 Narren pro Zunft dabei sein können, wird es hier auch den restlichen Narren ermöglicht, mitzuspringen.

Dieser Umzug ist laut Plätzlerzunft besonders für Familien und Kinder gedacht und dauert rund 1,5 Stunden. Im Anschluss beginnt ein Familienprogramm mit Heischebräuchen, Mitmachaktionen und Spielständen auf dem Närrischen Markt.

Umzugsweg ist 1,6 Kilometer lang

Für die beiden Großen Narrensprünge am Samstag und Sonntag hat die Plätzlerzunft einen neuen Umzugsweg auf 1,6 Kilometern entwickelt. So wird es zum ersten Mal einen Rundweg geben, der bei der Stadtgarten-Tiefgarage beginnt und dann über die Liebfrauenstraße zur Scherzachstraße am Schlössle vorbei führt. Weiter geht es durch die Ochsengasse, Wilhelmstraße und über die Kirchstraße auf den Münsterplatz. Von dort läuft der Zug über die Abt-Hyller-Straße, Gartenstraße, Liebfrauenstraße und wieder zurück zum Ausgangspunkt.

Hierfür wird die Waldseer Straße in diesem Bereich als Aufstellungsplatz genutzt und gesperrt. Reutter: „Durch diese neue Strecke gibt es nun in der Abt-Hyller-Straße einen tollen Blick auf die Narren, stets mit der Basilika im Hintergrund.“ Ein weiterer Grund für den neuen Weg sei auch gewesen, die Narren nicht stundenlang am Aufstellungsplatz stehen zu lassen, bis sie dann losspringen können. Wenn sie ihre Runde gedreht haben, seien sie zudem wieder mittendrin im Geschehen im Stadtgarten, wo viele Bewirtungszelte aufgebaut sind.

Der Narrensprung in der Hauptfasnet - die zwischen dem 8. und 13. Februar stattfindet - wird wieder auf der altbekannten Strecke entlangführen. Die Narren ziehen dann von der Wilhelmstraße über das Rathaus und das Schlössle in die Gartenstraße.