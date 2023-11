D‘Almhütte im Stadtgarten ist eröffnet

D‘Almhütte lädt seit Donnerstag, 16. November, bis zum 23. Dezember dazu ein, das Flair einer traditionellen Almhütte mitten im Stadtgarten Weingarten zu erleben. Während der Adventszeit ist immer von Mittwoch bis Samstag, jeweils von 17 bis 23 Uhr, geöffnet. Am Nikolausmarkt-Sonntag, 10. Dezember, steht die Hütte ebenfalls ab 17 Uhr sowie am Samstag vor Heilig Abend, 23. Dezember, ab 10 Uhr offen. Bewirtet wird die Almhütte über den Zeltverleih Buchter. Montags und dienstags können Gruppen ab 50 Personen die Hütte exklusiv für sich buchen. Reservierungen werden unter www.almhuette-weingarten.de entgegengenommen. Außerdem gibt es dieses Jahr Eisstockschießen im Stadtgarten. An den Dezember-Wochenenden laden hierzu der Narrenverein Bockstall und der Eisschützenclub Weingarten ein.