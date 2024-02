Critical Mass Schussental tritt gegen Hass in die Pedale

Die Fahrradbewegung Critical Mass Schussental trifft sich um auf ungleiche Platzverhältnisse in der Stadt, Gefahrenstellen für Radfahrende und das Recht auf Mitbenutzung der für alle freigegebenen Infrastruktur aufmerksam zu machen. Am Freitag, 23. Februar, treffen sich die Teilnehmer und Interessierte um 17 Uhr am Stadtgarten Weingarten zu einer gemeinsamen Fahrt zum Café Kamala nahe dem Gänsbühlcenter.

Dieses Mal möchten die Organisatoren besonders auf Hass und Gewalt von motorisierten Verkehrsteilnehmern im Straßenverkehr aufmerksam machen. Anlass gibt der erschreckend respektlose Umgang einiger Akteure mit dem kürzlich im Verkehr getöteten Radaktivisten „natenom“ und der Gedenkfahrt die ein breites Bündnis um ADFC Baden-Württemberg und Critical Mass Pforzheim nach seinem Tod ausgerichtet hatte. Die Veranstalter fordern einen Paradigmenwechsel in Politik und Verwaltung von einer wegschauenden Förderung des „Recht des Stärkeren“ hin zu ernst genommenem Schutz ungeschützter Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen: „Vision Zero“ wirklich anstreben - null Getötete im Straßenverkehr.

In den nächsten Wochen trifft der Gemeinderat in Weingarten die Entscheidung über die Streckenführung des Radschnellwegs RS 09 von Baindt nach Friedrichshafen. Critical Mass im Schussental favorisiert die Variante 01. Nur diese Variante stellt eine gerechte Verteilung vom Straßenraum, hin zu sicherer Radinfrastruktur dar.