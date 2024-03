Chopin-Klaviermusik mit Kammerorchester

Die renomierte Chopin-Interpretin Claire Huangcis gastiert am Samstag, 9. März, um 20 Uhr gemeinsam mit dem Bayerischen Kammerorchester Bad Brückenau im Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben in Weingarten. Karten gibt es telefonisch unter 0751/405-232, auf der Website www.reservix.de und in der Tourist-Information Weingarten.

Gemeinsam mit dem Bayerischen Kammerorchester Bad Brückenau spielt Huangcis Chopins zweites Klavierkonzert in f-Moll. Laut Mitteilung des Veranstalters zählt dieses zu den beliebtesten romantischen Werken für Klavier und Orchester. Im zweiten Teil des Abends spielt das Bayerische Kammerorchester Franz Schuberts Streichquartett d-Moll „Der Tod und das Mädchen“ in einer Fassung für Streichorchester.