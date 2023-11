Ganz im Zeichen kommender Großereignisse ist die diesjährige Martinisitzung der Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten am Samstag im Gasthof Bären gestanden. Die Zunft richtet im Januar 2024 das Narrentreffen anlässlich des 100. Geburtstags der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte aus. Dabei wurde deutlich, dass sich die Plätzler einer großen Unterstützung nicht nur durch die befreundeten Zünfte sicher sein können, sondern auch die Stadt Weingarten hinter diesem Vorhaben steht.

Sogar der evangelische Pfarrer Stephan Günzler war gekommen, um sein wohlwollendes Interesse zu bekunden. Immerhin stehen die Lutheraner ansonsten nicht in dem Ruf, dem närrischen Treiben mit Leidenschaft zu frönen. Doch offenbar schließt gelebte Ökumene auch das Brauchtum ein.

Und wie dieses Brauchtum beim Jubiläumstreffen vom 19. bis 21. Januar in Weingarten im Detail gepflegt werden wird, erläuterte Vizezunftmeister Jens Rall. Dabei legt die Zunft großen Wert darauf, dass die gesamte Innenstadt zur Kulisse des Großereignisses wird, vor allem bei den drei Umzügen. Eigentlich sind es vier, wobei der vierte streng genommen eine Vorführung sein wird.

Schnitzeljagd entlang der Schaufenster

Ausstellungen im Schlössle und in den Räumen der Akademie auf dem Martinsberg sowie eine Schnitzeljagd entlang der Schaufenster des Einzelhandels gehören ebenso zum Rahmenprogramm wie ein Filmabend in der „Linse“. Selbst die Messe in Friedrichshafen unterstütze indirekt das Weingartener Narrentreffen, bemerkt Rall: Denn an diesem Wochenende findet am Bodensee keine Messe statt, so dass auch dortige Hotelzimmer für Weingartener Übernachtungszimmer reserviert werden konnten.

Ungezwungen und locker ging es bei der diesjährigen Martinisitzung der Plätzlerzunft am Samstag im Gasthof Bären zu. Im Vordergrund der Vorstandstisch. (Foto: Anton Wassermann )

Die Darstellung närrischer Bräuche nimmt, so Archivar Andi Reutter, bei diesem Treffen einen breiten Raum ein. Ihm ist es ein Anliegen, dass dieses Brauchtum auch Kindern anschaulich vermittelt wird ‐ etwa mit einem närrischen Markt, auf dem Handwerker zeigen, wie Masken geschnitzt oder Häser genäht werden. Dabei lernen die Besucher auch die unterschiedlichen Figuren der Zünfte kennen. „Auf diese Weise können wir die Vielfalt der schwäbisch-alemannischen Fasnet zeigen“, betonte Zunftmeisterin Susanne Frankenhauser.

Für eine ordnungsgemäße Vorbereitung des großen Narrentreffens bekam Zunftmeisterin Susanne Frankenhauser die TÜV-Plakette der Stadt überreicht. (Foto: Anton Wassermann )

Weil an der Schule am Martinsberg die Schülerbefreiung durch die Plätzler immer besonders schön gefeiert wird, beschloss der Zunftrat, Rektorin Annette Bernhart eine Ehrennarrenkappe zu verpassen. Die zweite Ehrenkappe wird am Gumpigen Donnerstag an Kai Ginser, den Leiter des Ordnungsamts, verliehen, damit er sich in seiner neuen Funktion bei der Stadt Weingarten auch äußerlich mit dem närrischen Brauchtum verbunden fühlt.

Wie intensiv sich Weingartens Oberbürgermeister Clemens Moll und sein Leitungsteam mit dem bevorstehenden Narrentreffen beschäftigt haben, zeigten sie mit einem Quiz für die versammelte Plätzlerfamilie. Sie konnte allerdings nur sieben von zehn gestellten Fragen richtig beantworten. Rainer Beck, bei der Stadt zuständig für Bildung und Sport, erteilte dafür die Schulnote vier minus. Doch Zunftmeisterin Susanne Frankenhauser erhielt stellvertretend für die gesamte Zunft offiziell eine große TÜV-Plakette für eine ordnungsgemäße Abwicklung des Narrentreffens überreicht.

Taucherbrille für den OB

Im Gegenzug gab es für das Stadtoberhaupt eine Taucherbrille mit Schnorchel, damit er unbeschadet in die Untiefen der Kommunalpolitik abtauchen kann. Nachdem sich für den Fortbestand des Freibads ein großzügiger Sponsor gefunden hat, werde hier ja künftig auch ein Bademeister benötigt, ließ der Doktor Besserwisser in seinem kommunalpolitischen Jahresrückblick verlauten.