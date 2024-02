Casting-Aufruf für das Open-Air Welfentheater

Wer beim Welfentheater 2024 dabei sein will, kann zum Casting am Montag, 19. Februar, oder am Montag, 26. Februar, jeweils um 16.30 Uhr in der Geschwister-Scholl-Schule (KBZO) in der Geschwister-Scholl-Straße 4 in Weingarten (Nähe Lägelerstraße) kommen.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 7 Jahre alt, in Weingarten wohnen oder an einer der Weingartner Schule unterrichtet werden. Wer zudem gerne Theater spielt oder gerne Grimassen schneidet, sei genau richtig, wie die Organisatoren in ihrem Aufruf schreiben.

Die Proben sind jeweils montags ab 16.30 Uhr und die Aufführungen in der Zeit vom 28. Juni bis 7. Juli. Das Welfentheater ist ein Open-Air-Theater und wird auf dem Vorplatz der Basilika Weingarten aufgeführt. Die theaterpädagogische Leitung übernimmt Jutta Klawuhn vom Theater Ravensburg.