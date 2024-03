Busverkehr im Schussental durch Umstrukturierung verbessern

Die grünen Fraktionen im Stadtrat Weingarten und in den Gemeinderäten Baienfurt und Baindt unterstützen das Konzept des Gemeindeverbands Mittleres Schussental (GMS) zur Umgestaltung des ÖPNV, das nun auf einer öffentlichen Veranstaltung des Ortsverbands Bündnis 90/Die Grünen Weingarten, Baienfurt, Baindt vorgestellt wurde.

Wie der Ortsverband mitteilt, sei das neue Konzept notwendig, weil Kostensteigerungen im Busverkehr im bisherigen System nur durch Einschränkungen im ÖPNV zu kompensieren seien. Der ÖPNV soll aber im Rahmen des Klimamobilitätsplans verbessert werden, um die Fahrgastzahlen zu erhöhen. „Das erscheint nur möglich durch eine gemeinwirtschaftliche Organisation, in der die Städte Ravensburg und Weingarten sowie die Gemeinden Baienfurt und Baindt die Organisation und Finanzierung des ÖPNV - mit einem Zuschuss des Landkreises - in einem Verbund selbst übernehmen“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Kosten sollen im Verbund zu 75 Prozent nach der Zahl der Busstopps an den örtlichen Haltestellen und zu 25 Prozent nach der Einwohnerzahl der Gemeinden auf diese verteilt werden. So komme je nach Rechenszenario die Stadt Weingarten auf Kosten von 414.000 bis 680.000 Euro, Baienfurt auf 143.000 bis 222.000 Euro und Baindt auf 111.000 bis 150.000 Euro.

Fraktionssprecher Claus Kessel (Weingarten) zeigte sich zuversichtlich, dass dem Konzept nach dem positiven Beschluss im Ravensburger Stadtrat auch in Weingarten zugestimmt werde. Diese Erwartung äußerte auch der Fraktionssprecher Uwe Hertrampf (GUU Baienfurt), der auf die Abhängigkeit der Kommunen Baienfurt und Baindt von dieser Zustimmung verwies.