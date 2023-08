Im DRK–Kinderhaus Bullerbü in Weingarten brodelt es. Aufgrund von fehlendem Personal werden die Betreuungszeiten gekürzt, gleichzeitig aber die Gebühren für die Eltern zum neuen Kindergartenjahr erhöht. Möglicherweise müssen 20 Kinder die Einrichtung verlassen, wenn nicht bald Bewerbungen von Erzieherinnen und Erziehern reinflattern.

Ein ähnliches Problem ist laut Stadtverwaltung im Integrativen Kinderhaus Wirbelwind der KBZO aufgetaucht, und auch bei der Kindertagesstätte Mullewapp werde es eng. Das Problem besteht allerdings flächendeckend.

20 Kinder müssen vielleicht gehen

Die Personalsituation ist in vielen Bereichen verheerend, ganz besonders aber bei den Erziehern. So weit, so bekannt. Vielen Eltern, die ihren Nachwuchs im Kinderhaus Bullerbü untergebracht haben, geht die neueste Aktion aber zu weit. Wie Elternbeirat Dietmar Seitz berichtet, erreichte die Eltern vor wenigen Tagen ein Brief des Kinderhaus–Trägers — Deutsches Roten Kreuz — welcher der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt.

Darin steht geschrieben, dass ab September sieben Vollzeitkräfte fehlen. Das habe zur Folge, dass es nur noch 20 statt 30 Ganztagsplätze (GT) in der Krippe geben wird, bei den Kindern über drei Jahren werden nur noch 60 statt 80 Plätze für eine Ganztagsbetreuung angeboten. Vor allem die 20 Ü3-Kinder sollen Bullerbü daher verlassen oder auf das Angebot sogenannter verlängerter Öffnungszeiten (VÖ) umsteigen. Die Betreuungszeit wäre dann deutlich kürzer.

Außerdem, so das DRK, müssen die Eltern ab sofort nachweisen, dass ihr Kind den ganzen Tag betreut werden muss. Dafür brauchen sie eine Bescheinigung des Arbeitgebers über die Arbeitszeiten. Dietmar Seitz sagt: „Das als einziges Kriterium zu nehmen, ob jemand eine Ganztagsbetreuung braucht, stelle ich infrage. Wir hatten nach Erhalt des Briefes zudem genau 36 Stunden Zeit, um den Nachweis des Arbeitgebers einzuholen. Was passiert, wenn der gerade im Urlaub ist?“ Man müsse auch bedenken, dass die 20 Kinder, die Bullerbü verlassen müssen, aus ihrem sozialen Umfeld herausgerissen werden.

Gebührenerhöhung um bis zu 25 Prozent

Jennifer Pock, Vorsitzende des Gesamtelternbeirats für die Kitas in Weingarten, findet die kurze Zeit, in der die Eltern reagieren konnten, ebenfalls problematisch. „So geht man nicht mit Menschen um“, sagt sie. Büllerbü sei ein extremer Fall, tatsächlich aber häufe es sich, dass Betreuungszeiten in den Kitas wegen Personalmangels gekürzt werden oder ausfallen. Eltern würden immer wieder kurzfristig in Situationen gebracht „in der sie gucken müssen, wo sie bleiben“, so Pock.

Hinzu kommt: In allen Weingartener Einrichtungen mit Ganztagsbetreuung werden die Betreuungszeiten ab September von 50 auf 43 Stunden reduziert. Gleichzeitig aber steigen die Gebühren, die die Eltern zahlen müssen, laut Pock um zwischen 15 und 20 Prozent. „Diese Entwicklung passt doch nicht zusammen“, sagt sie.

Gerhard Krayss, Geschäftsführer des DRK–Kreisverbands Ravensburg, versteht das Argument, doch könne er „kein Personal herzaubern, wo keines ist.“ Er suche auf allen Kanälen nach Personal. Die Erzieherinnen, die kündigen, würden oft zum Studieren gehen, wegziehen, in einen Dorfkindergarten wechseln wollen oder in einen Kindergarten, der keinen Ganztagsbetrieb anbietet.

Jeder bekommt irgendwo einen Betreuungsplatz

Dass die Bullerbü-Eltern nur so wenig Zeit für den Arbeitgeber–Nachweis hatten, liege an den kurzen Kündigungsfristen im Tarif — schon Ende August fehlen die Erzieherinnen. Das bedeute für den Träger, dass er selbst nur eine kurze Reaktionszeit hat und schnell Planungssicherheit brauche.

Wir hatten dazu auch eine Krisensitzung mit der Stadt. Ich gehe davon aus, dass der Nachweis über die Arbeitgeberbescheinigung bald in allen Kitas eingeführt wird. Das ist der gerechteste Weg“, so Krayss.

Wer im Fall Bullerbü so schnell keine Bescheinigung auftreiben konnte, der habe fürs Erste auch eine Eigenbescheinigung abgeben können, um die des Arbeitgebers später nachzureichen.

Die Senkung der GT von 50 auf 43 Stunden sei wegen des Personalmangels in ganz Weingarten eingeführt worden. Eine Gebührenerhöhung gebe es in jedem neuen Kindergartenjahr, und diese liege nicht in der Hand der Träger. Das Land empfehle die Erhöhung, die dann von den Gemeinderäten der Kommunen beschlossen werden müssen. Gründe dafür seien unter anderem die allgemein gestiegenen Kosten.

Krayss suche auf allen möglichen Kanälen nach Personal, Bewerbungsgespräche habe es auch schon gegeben. Würden sich bis November sieben geeignete Erzieherinnen finden lassen, wäre das Bullerbü-Problem vom Tisch. Das ist allerdings eher unwahrscheinlich. Krayss betont: Wer im Büllerbü keinen Platz mehr bekommt, der erhält einen in einem anderen Kindergarten in Weingarten. Das habe die Stadt zugesagt.

Auch sie kämpft an allen Fronten und hat im Juni das Okay vom Gemeinderat für einige Maßnahmen bekommen, um mehr Kita–Plätze zur Verfügung stellen zu können. So kann sie unter anderem zwei zusätzliche Krippengruppen im Kindergarten Xaverius einrichten und erhält einen Zuschuss für den Ausbau der Räume der Großtagespflegestelle „groß&klein“.