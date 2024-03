Fotos gesucht

Ob Hochzeit, Kommunion oder einfach ein Besuch: Schicken Sie uns Ihre schönsten Erinnerungen in und bei der Basilika Weingarten als Foto – gern auch mit sich selbst darauf – an [email protected]. Vergessen Sie nicht, Namen und Wohnort anzugeben. Die besten Bilder werden abgedruckt, alle werden in einer Online-Bildergalerie veröffentlicht.