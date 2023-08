Weingarten

Blitzer mutwillig beschädigt

Weingarten / Lesedauer: 1 min

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Blitzer in der Niederbieger Straße beschädigt. Die Täter verursachten laut Polizeibericht dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Veröffentlicht: 07.08.2023, 14:33 Von: sz