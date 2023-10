Weingarten

Blitzer in Weingarten beschädigt

Weingarten

Rund 4000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter laut Polizeibericht in der Nacht von Samstag auf Sonntag an zwei Blitzern in der Niederbieger Straße angerichtet. Der Täter schlug mit einem Gegenstand, möglicherweise einem Hammer, die Panzerglasscheiben der Geräte ein und schüttete Flüssigkeit in das Gehäuse.

09.10.2023