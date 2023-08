Weingarten

BiK hat in den Ferien geöffnet

Weingarten / Lesedauer: 1 min

Die Bürgerinitiative „Bürger in Kontakt“ hat während der Sommerferien geöffnet. Sprechstunden sind immer mittwochs zur Marktzeit von 10 bis 12 Uhr im BiK–Büro in der Kornhausgasse 2 in Weingarten.

Veröffentlicht: 08.08.2023, 11:43 Von: sz