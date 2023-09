Weingarten

Betrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich

Weingarten / Lesedauer: 1 min

Mittelschwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten, hat sich ein betrunkener Radfahrer zugezogen, als er am Sonntag gegen 1 Uhr in der Wolfegger Straße alleinbeteiligt gestürzt ist.

Veröffentlicht: 18.09.2023, 15:11 Von: sz