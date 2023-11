Ein heftiger Streit zwischen mehreren Männern hielt die Polizei am Mittwochabend in Atem. Die Beamten wurden zu einer Tankstelle in der Waldseer Straße gerufen wurden, wo es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten gekommen war.

Ein 42-jähriger Mann, der an dem Streit beteiligt war, entfernte sich zunächst mit seinem Auto von der Tankstelle, kehrte jedoch kurz darauf zurück. Die Polizisten bemerkten sofort, dass der Mann stark betrunken war und ordneten eine Blutprobe an. Sein Fahrzeug musste er an Ort und Stelle stehen lassen.

Kurz nach 22 Uhr wurden die Beamten erneut alarmiert, da es im Silcherweg in Wolpertswende zu einer weiteren Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen war. Zeugen beobachteten, wie die Gruppe daraufhin mit einem Auto davonfuhr.

Männer geraten erneut in Streit

Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei das Fahrzeug gegen 23 Uhr im Ortsgebiet ausfindig machen. Es stellte sich heraus, dass es sich um dieselben Männer handelte, die bereits am frühen Abend an der Tankstelle in einen Streit verwickelt waren. Der 28-jährige Fahrer des Wagens roch ebenfalls stark nach Alkohol. Ein Test ergab einen Promillewert von 1,4, weshalb auch er zur Blutabnahme in eine Klinik gebracht wurde. Die Polizei stellte zudem den Fahrzeugschlüssel sicher.

Die genauen Hintergründe der körperlichen Auseinandersetzungen sowie die genaue Beteiligung der einzelnen Personen sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Sowohl der 42-Jährige als auch der 28-jährige Mann müssen zudem mit Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Informationen zu dem Vorfall liefern können, sich bei der örtlichen Polizeidienststelle zu melden.