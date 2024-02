Weingarten

Betrunken zum Diebstahl gefahren

Gleich zwei Anzeigen kommen auf einen 54-Jährigen zu, der am Mittwochnachmittag in einem Baumarkt in der Lägelerstraße dabei beobachtet wurde, wie er drei Blumen zwar bezahlte, dafür aber noch zwei weitere unbezahlt mitnahm. Das teilt die Polizei mit.