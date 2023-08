Bericht über Ukraine–Rettungseinsatz

Im DRK–Heim des Ortsvereins Weingarten, St.-Longinus–Straße 8a, beginnt am Freitag, 29. September, um 19.30 Uhr die nächste Veranstaltung der Reihe „Gsund gschwätzt“. Jürgen Specht berichtet von seinem Einsatz für das Internationales Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) in der Ukraine. Laut Ankündigung setzt sich das IKRK für die Einhaltung des humanitären Völkerrechts ein. Es schützt und hilft Menschen, die von bewaffneten Konflikten betroffen sind. Die Organisation ist in über 90 Ländern aktiv.

Der Gesundheitstalk „Gsund gschwätzt“ ist eine Reihe, die mehrmals im Jahr medizinische Themen aufgreift, Fragen klärt und Wissen vermittelt.