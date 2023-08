Von 1099 freiwilligen Feuerwehren in Baden–Württemberg betreibt die in Weingarten den vermutlich erfolgreichsten Instagram–Kanal. Und dafür darf sich vor allem einer auf die Schulter klopfen: Alexander Binder, stellvertretender Kommandant. Mehr als eine halbe Million Views haben einige seiner Beiträge im Netz erreicht. Jüngst ist ein neuer Clip entstanden, in dem er die unfreiwillig komische „Bentley“-Werbung einer Influencerin parodiert. Die wurde auch schon von der US Army oder der deutschen Luftwaffe aufs Korn genommen.

Humorvolle Einblicke in die Arbeit

„Bentley“ haucht Model Alla Bruletova im kurzen Schwarzen in ein Mikro und streichelt dabei lasziv über das Lenkrad des Luxusautos. Dann folgt ein Schnitt im Video und Alexander Binder sitzt in seiner Uniform in einem Feuerwehrauto. „LF20“, sagt er, und streichelt über das Lenkrad des Löschgruppenfahrzeugs 20. So stellt er Stück für Stück Teile des Einsatzfahrzeuges vor, immer in Anlehnung an die Vorlage des Blonden Internet–Sternchens, das als „Influencerin“ sein Geld verdient. Nur hauchen, das wollte er dann doch nicht. Trotzdem schießen die Klickzahlen in die Höhe, das Video gefällt vor allem auch anderen Feuerwehren.

„Ich habe in den sozialen Netzwerken eine Parodie eines US–Soldaten zu dem Originalvideo gesehen und beschlossen, dass wir das auch machen. Wir haben zwischendrin immer wieder humorvolle Storys und Reels. Nur ernst sein, ist auch nicht gut“, sagt Alexander Binder. Er wolle auf dem Instagram und Facebook–Kanal eine Mischung aus echten Einblicken in die Arbeit der freiwilligen Feuerwehr zeigen, aber auch, dass der Spaß an der Arbeit für die Feuerwehr–Angehörigen nicht zu kurz komme.

9500 Follower in zwei Jahren

Er sieht zu, dass seine Videos international verstanden werden, denn der 40–Jährige bekommt Kommentare aus Neuseeland, USA und anderen Ländern. Innerhalb von zwei Jahren hat Alexander Binder, der selbstständiger Grafik–Designer ist, rund 9500 Follower auf Instagram gesammelt. Damit ist der Kanal vermutlich der erfolgreichste in Baden–Württemberg — unter den freiwilligen Feuerwehren. Mit Wehren in den großen Städten, die oft eigenes Social–Media–Team haben, lässt sich das nur schwer vergleichen.

Das meistgeklickte Video bislang haben sich etwa 680.000 Menschen angesehen. Es zeigt den scheinbar schlafenden Binder im Einsatzwagen, ein Kollege öffnet die Türe, Binder schaut auf und sagt „Morgen“. Der Kollege fragt: „Alter, hast du kein zu Hause?“ Binder: „Nein.“ So schnell kann ein Clip funktionieren. Binder: „Damit wollten wir zeigen, dass wir zu jeder Zeit bereit für den Einsatz sind.“

Apropos Einsatz. Das zweit–erfolgreichste Video ist eine Alarmfahrt zu einem Verkehrsunfall. Auch diese Szenen haben einen Sinn, so der stellvertretende Kommandant. „Das soll die Leute wachrütteln, dass sie beispielsweise nicht mit dem Handy am Steuer sitzen. Wir möchten aufklären und gleichzeitig Einblicke in unsere Arbeit gewähren.“ Wenn die Feuerwehr zu einem Einsatz gerufen wird, bei der jemand gestorben ist, werde allerdings nichts auf den sozialen Medien veröffentlicht.

Schnelle Online-Umsetzung ist wichtig

Ansonsten lädt Alexander Binder im Schnitt zweimal die Woche ein Video hoch, Storys gibt es fast täglich. Vor allem die Schnelligkeit, mit der die Inhalte ins Netz kommen, ist ungewöhnlich. Direkt nach dem Einsatz werden die Inhalte verarbeitet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Ein Ziel der Social–Media–Arbeit sei es auch, mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen und im besten Fall Mitglieder zu werben. Um die kümmert sich Binder ebenfalls. Viele sagen mittlerweile, dass sie online auf die freiwillige Feuerwehr gestoßen sind. „Das ist natürlich schön zu hören, denn es ist recht viel Arbeit, aber ich mache es ja auch gern“, so Binder. Allein das optimieren oder schneiden des Materials dauert seine Zeit.

Alexander Binder ist ein Feuerwehr–Urgestein und konnte praktisch nicht anders, als Teil der Gemeinschaft zu werden, denn sowohl sein Urgroßvater, als auch Großvater, Vater und Onkel waren und sind bereits Feuerwehrmänner.