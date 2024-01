Benjamin Seifferer verpasst Bezirkstitel knapp

Zum achten Mal stand Benjamin Seifferer, Spitzenspieler, Sportwart und Trainer beim TC Weingarten, im Finale einer Bezirksmeisterschaft. Die Bilanz dabei: viermal gewonnen, viermal verloren. Haarscharf hat er in diesem Winter den Titel verpasst. Mit 5:7, 6:7 unterlag er in einem spannenden Match seinem gut bekannten Gegner Jakob Sude vom VfB Friedrichshafen.

Der 32-jährige Jakob Sude ist im Schussental kein Unbekannter, seit er als junger Spitzenspieler beim TC Ravensburg in der zweiten Bundesliga aufgeschlagen hat. Vor zwei Jahren ist er zu seinem Heimatverein VfB Friedrichshafen zurückgekehrt, in der Sommersaison ist mit dem Verbandsliga-Aufstieg der Herren ein sportlicher Erfolg gelungen.

Klare Siege auf dem Weg ins Finale

Beide Spieler zeigten in den vier Vorrundenspielen in der Biberacher Halle, dass sie zu Recht bis ins Finale gekommen waren. Klare Zweisatzsiege mit Ergebnissen von 6:0 bis im schlechtesten Fall 6:2 säumten beider Weg, wobei Sude den schwierigeren Part zu bewältigen hatte. Im Viertelfinale stand er Nikas Klein vom TC Leutkirch gegenüber, der mit Platz 359 in der Deutschen Rangliste an die Spitzenposition gesetzt war. Auch diese Hürde meisterte Sude souverän, er schickte ihn mit einem überlegenen Sieg (6:1, 6:0) vom Platz.

In einem völlig ausgeglichenen, äußerst sehenswerten Endspiel musste sich der Weingartener Dauerfinalist im Tiebreak des zweiten Satzes geschlagen geben, ein Ergebnis, das zwar schmerzt, weil Seifferer so nah am Sieg war, mit dem er aber gut leben kann, weil eben kein Geringerer als sein alter Kumpel Jakob auf der anderen Seite stand.