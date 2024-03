Benefizkonzert des Stadtorchesters in der Stadtkirche

Das Städtische Orchester Weingarten gibt am Freitag, 15. März, um 19.30 Uhr ein Benefizkonzert in der evangelischen Stadtkirche in Weingarten. Die Spenden des Konzertes sind für die Renovierung der Stadtkirche bestimmt.

Passend zur Jahreslosung 2024 „Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen“ wird das von Johan des Meij komponierte „The Glory of Love“ den Abend eröffnen. Es folgt ein Konzertsatz von Camille Saint-Saens mit Fabian Klotz als Hornsolist. Weitere Soli übernehmen Karl Haug beim „Sweet Memory“ von Lars Ericsen und Benedikt Schwab in „Aranjuez“. Für die Mitte des Konzertabends hat Rafael Ohmayer das Stück „Lord Tullamor“ ausgesucht, ein mitreißendes Stück des Komponisten Carl Wittrock. Daneben stehen auch ruhige Balladen auf dem Programm wie „Remember me“ von Pavel Staněk. Das Konzertstück „The Dream of Victory“ von Michael Geisler markiert den Schluss des Konzertabends.

Die 1883 erbaute evangelische Stadtkirche ist seit Anfang des Monats eingerüstet. Die Sandsteine an den Sockeln und Simsen und Fenstereinfassungen sind durch Wind und Wetter geschädigt und müssen aufwendig saniert werden. Die Eindeckung der Kirche wird erneuert, und alle Schäden an der Außenhülle der Kirche wie an den drei Portalen sollen behoben werden.