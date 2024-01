Beim Abbiegen Vorrang missachtet

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 18.30 Uhr in der Abt-Hyller-Straße ereignet hat. Das teilt die Polizei mit. Eine 19-jährige VW-Fahrerin wollte nach links in die Waldseer Straße abbiegen und missachtete dabei den Vorrang eines 44-jährigen Mercedes-Fahrers. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die 20-jährige Beifahrerin im VW leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden erheblich beschädigten Fahrzeuge.