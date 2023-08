Behinderungen wegen Straßenbauarbeiten in Weingarten

Ab Montag, 21. August, wird der Straßenbelag der L 313 (Ravensburger und Waldseer Straße) in Weingarten zwischen 14 Nothelfer und der Kreuzung zur Schussen– und Niederbieger Straße an mehreren Stellen saniert. In den jeweiligen Sanierungsabschnitten wird laut Mitteilung der Stadtverwaltung die entsprechende Fahrspur gesperrt und der Verkehr an der Baustelle vorbei geleitet. Für die gesamte Baumaßnahme sind etwa ein bis zwei Wochen Bauzeit geplant.

Im Bereich zwischen der Einmündung Schussenstraße/Niederbieger Straße im Norden und dem ehemaligen Krankenhaus 14 Nothelfer im Süden werden an einzelne Schadstellen gefräst und neu asphaltiert. Die Arbeiten sollen während des laufenden Verkehrs durchgeführt werden. Während der Bauarbeiten sind kurzfristige Behinderungen nicht auszuschließen. Zum Teil können einmündende Seitenstraßen nicht befahren werden. Die einzelnen Sanierungsabschnitte sollen jeweils in ein bis zwei Tagen abgeschlossen werden.

Im Zuge der Straßensanierung werden zudem Teile des Asphaltbelags an der Bushaltestelle „Linse“ in Richtung Ravensburg sowie an beiden Busbuchten am ehemaligen Krankenhaus 14 Nothelfer erneuert. Diese Haltestellen können in dieser Zeit nicht angefahren werden. Entsprechende Behelfshaltestellen werden eingerichtet und ausgeschildert.