Immer wieder wollen Bürger von der Stadt Weingarten wissen, weshalb es Gedenkorte gibt, die an umstrittene Personen der Zeitgeschichte erinnern. Auch der Gemeinderat hat mehrmals darüber diskutiert. Die Stadt hatte schon 2021 beschlossen, die Gedenkorte zwar nicht zu entfernen, sie aber durch Hinweisschilder zu ergänzen. Dafür wurde eine Projektgruppe gebildet. Das Projekt kam allerdings ins Stocken, weil noch fachkundige Bürger fehlen.

Bürger kritisieren Gedenktafeln

Wer durch die Kirchstraße in Weingarten läuft, kommt an einer Gedenktafel für den Generalfeldmarschall Erwin Rommel vorbei. Adolf Hitler hatte dessen Karriere in der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg vorangetrieben, allerdings zwang er Rommel später auch zum Suizid, weil ihm eine Beteiligung am Attentat auf Hitler vorgeworfen wurde. Auf der Gedenktafel steht unter anderem „wohnte hier im Jahre 1913 und 1914. Ehre diesem tapferen Manne und Soldaten“. Eine Leserin der „Schwäbischen Zeitung“ fragt sich, ob diese Wortwahl zusammen mit dem Wehrmachtskreuz, das ebenfalls auf der Tafel zu sehen ist, heutzutage noch angemessen ist.

Mit dieser Frage hat sich die Projektgruppe der Stadt bereits befasst und kam zu dem Schluss, diese Gedenktafel sowie die anderen Gedenkorte nicht aus dem öffentlichen Raum zu entfernen. Stattdessen sollten Hinweisschilder angebracht werden, die den historischen Kontext kritisch einordnen sollen. „Diese könnten sowohl an den Gedenkorten selbst, als auch beispielsweise über einen Flyer für die Öffentlichkeit bereitgestellt werden“, sagt die Stadtverwaltung. Denn einige der Formulierungen und Darstellungen seien für den heutigen Betrachter befremdlich.

Projektgruppe will Hinweisschilder entwerfen

Als Experte hatte die Stadt den Geschichtsprofessor Waldemar Grosch von der Pädagogischen Hochschule in Weingarten gewinnen können. Er hatte die Vorarbeit übernommen, ist aber nicht an der restlichen Arbeit der Projektgruppe beteiligt, wie er auf Anfrage sagt. Die Projektgruppe soll nun zeitnah um fachkundige Bürger erweitert werden. Zusammen sollen sie dem Gemeinderat konkrete inhaltliche und gestalterische Vorschläge für Informationstafeln und Broschüren vorstellen.

Es geht neben der Rommel-Gedenktafel noch um einen Erinnerungsort in Zusammenhang mit den deutschen Kolonialkriegen im Stadtgarten. Es handelt sich um das sogenannte „Kolonialkriegerdenkmal“ beziehungsweise Kaiserstein. Betroffen ist zudem die Torbogentafel, die an den 1. Weltkrieg erinnert. Sie ist auf dem Martinsberg zu finden. Am Standort Reutebühl/Hallersberg lässt sich das Mahnmal des Ostens finden, ein Erinnerungsort an den 2. Weltkrieg. Auch er bedarf laut Stadt einer Einordnung. Die meisten Denkmäler stammen aus dem vorherigen Jahrhundert.