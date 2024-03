28 großgewachsene Bäume wurden in den vergangenen Wochen an der Talschule in Weingarten gefällt. Sie mussten für den geplanten Neubau weichen, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt.

Eine Bürgerin hält das für skandalös in Zeiten des Klimawandels. Sie fordert, dass Bauplanungen an den Baumbestand angepasst werden müssten und nicht anders herum. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Ravensburg-Weingarten kritisiert, dass die städtische Baumkommission nicht mit einbezogen wurde. Die Stadt erklärt, wie die Planung vonstatten ging.

Bäume müssen für größeren Bau weichen

„Ich war sehr schockiert, dass hier in Zeiten von immer heißeren Sommern so unsensibel mit schattenspendenden Bäumen und Büschen verfahren wird“, schreibt eine Bürgerin, die anonym bleiben möchte, an die Redaktion. Auch die Stadtverwaltung habe Reaktionen von Bürgern erhalten und Gespräche geführt.

Doch hat die Stadtverwaltung wirklich wahllos Bäume fällen lassen? Nein, sagt sie, und begründet das folgendermaßen: Die künftige Talschule soll am selben Standort entstehen. „Die Wahl einer anderen, alternativen Fläche, wäre bei der Größe des Neubaus mit dem Wegfall von noch mehr Bäumen verbunden gewesen“, schreibt eine Sprecherin der Stadt.

Der geplante Neubau soll flächenmäßig größer werden als der alte. Hintergrund sei, dass eine Schule nicht unendlich in die Höhe gebaut werden dürfe. Außerdem müssten sämtliche Leitungen im Boden neu verlegt werden. Hinzu komme, dass für die Bauarbeiten ausgewiesene Zugangswege und Abstellplätze frei gemacht werden müssten. Nur so würden Baufahrzeuge durchkommen.

Für all die Bedarfe an den Neubau müsse also erst einmal Platz geschaffen werden. Weil das Fällen von Bäumen in Deutschland wegen der anstehenden Brutzeit von Vögeln nur in den Wintermonaten bis zum 1. März erlaubt ist, fanden die Arbeiten auf dem Schulgelände noch im Februar statt.

„Allerdings wurde die Fällung im Vorfeld gründlich abgewogen, mit dem Landratsamt abgestimmt und ausschließlich an notwendigen Stellen stattgegeben“, so die Sprecherin.

Baumkommission wurde nicht informiert

Die Weingartener Baumkommission aber, die dem Technischen Ausschuss untergestellt ist und bei Baumfällungen in der Regel hinzugezogen wird, sei im Vorfeld nicht über die Fällungen an der Talschule informiert worden. Das bestätigt Ulfried Miller vom BUND auf Anfrage. Der BUND ist Teil der Baumkommission, wie auch der Naturschutzbund Deutschland und mehrere Stadtratsfraktionen. „Bei so einem Eingriff hätte man auf jeden Fall einen Vor-Ort-Termin ausmachen müssen“, sagt Miller.

Dieser Meinung ist auch Hermine Städele von den Grünen Weingarten. Die Stadträtin ist ebenfalls Teil der Baumkommission. Diese werde eigentlich regelmäßig einbezogen, wenn ein Baum krank ist oder für Bauvorhaben im Weg ist.

Doch die Bäume an der Talschule seien nie Thema gewesen, auch nicht im Gemeinderat. Der Siegerentwurf für den Neubau sei zwar besprochen worden, jedoch nicht explizit die Bäume, erklärt Städele. Deshalb sei sie von einem minimalen Eingriff ausgegangen.

Ich bin wirklich verärgert, dass man in Zeiten des Klimawandels so mit den Bäumen umgeht, sagt sie

Oberbürgermeister Clemens Moll verspricht, das Thema in der nächsten Baumkommissions-Sitzung noch einmal aufzuarbeiten, „damit wir davon lernen und diese Probleme im Vorfeld vermeiden können.“

Bis 2026 sollen laut Stadt noch vier weitere Bäume auf dem Schulgelände gefällt werden. Eigentlich hätten sogar noch zwölf mehr wegmüssen. Durch eine gezielte Planung, könnten diese aber erhalten bleiben. Insgesamt sollen an die 30 Bäume in unmittelbarer Nähe zur Schule von den Fällungen verschont bleiben.

Welche Bäume verschwinden, welche bleiben und welche neu gepflanzt werden, zeigt diese Karte von der Stadtverwaltung:

Der Artenschutz ist laut Stadt von Planungsbeginn an mit berücksichtigt worden. „So wurde beispielsweise im Laufe des Verfahrens entschieden, einige Bäume mit hoher artenschutzrechtlicher Relevanz nicht zu fällen“, erklärt die Sprecherin.

Stadt will freiwillig Bäume neupflanzen

Die Stadtverwaltung beton außerdem, dass Bäume, die im Stadtgebiet gefällt werden, nicht ersetzt werden müssen. Dazu habe sich die Stadt freiwillig entschieden. Sie möchte so viele Bäume, wie insgesamt gefällt werden (32 Stück), nach Ende der Bauarbeiten neu pflanzen. „Zusätzlich werden schattenspendende Segel aufgespannt und Häusernischen genutzt, um den Pausenhof möglichst schattenreich zu gestalten“, heißt es in dem Schreiben der Stadt.

Die Kosten für die neuen Bäume seien bereits mit eingeplant. Insgesamt belaufen sich die Ausgaben für den Neubau der Talschule auf rund 32 Millionen Euro. Noch im Frühjahr sollen die ersten Bauarbeiten beginnen.