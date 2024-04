200.000 Legosteine zum Nachbau der Basilika: Mit dieser und vielen weiteren Aktionen soll der 300. Geburtstag des Weingartener Wahrzeichens gefeiert werden. Die Kirchengemeinde St. Martin hat sich zusammen mit der Stadt Weingarten und dem baden-württembergischen Amt Vermögen und Bau in Ravensburg einiges einfallen lassen. Es sollen vor allem auch junge Menschen angezogen werden, so die Veranstalter.

Fotoshooting soll spannende Bilder bringen

Genau am 10. September vor 300 Jahren wurde die Basilika geweiht - dieser Tag und die darauffolgenden werden in diesem Jahr daher besonders gefeiert, unter anderem mit einem großen Festgottesdienst. Insgesamt wird es ab dem 6. Juni bis zum 6. Oktober 20 zum größten Teil kostenfreie Veranstaltungen zum Thema Basilika geben.

Schon jetzt ist der Geburtstag in der Stadt sichtbar. Seit der Karwoche wehen Fahnen vor der Basilika, Banner und etwa 10.000 Flyer werden in Weingarten verteilt, eine Bauzaunausstellung gibt Aufschlüsse zu den Geschehnissen. Zwei weitere Aktionen laufen bereits, die „Geburtstagswünsche 300 Jahre“ und das „Basilika Fotoshooting“.

Hinter den Geburtstagswünschen verbirgt sich eine Postkarte (die es analog und digital gibt), auf die jeder der Basilika zum Jubiläum gratulieren kann. Kritik, Anregungen, Vorschläge und Meinungen über die Kirche sind ausdrücklich erwünscht, wie die Veranstalter sagen. Was das Fotoshooting angeht, so werden aktuelle Fotos für eine Ausstellung und einen „2025er-Kalender“ gesucht. Ungewöhnliche Ausschnitte und Momente inner- und außerhalb der Basilika können bis zum 31. Juli abgegeben werden.

Seltener Blick hinter die Kulissen

Für das Jubiläum wartet das Amt für Vermögen und Bau extra mit der Sanierung des nächsten Bauabschnittes der Basilika. „Wir haben geradezu Torschlusspanik, denn Anfang Oktober wird der Teil mit der Kuppel saniert und für mindestens zwei Jahre eingehaust“, sagt Dekan und Basilika-Pfarrer Ekkehard Schmid. An einigen Stellen bieten die Veranstalter nämlich einen Blick hinter die Kulissen. So sind Kinder und Jugendliche ab der 1. Klasse zu einer abendlichen Taschenlampenführung durch das Bauwerk aufgerufen. Es wird auch Führungen zu den Deckenfresken und im Dachstuhl geben. Die öffentliche Basilikaführung umfasst die Welfengruft, das Chorgestühl und den Hochaltar.

Wichtig ist es den Veranstaltern, unterschiedlichste Gruppen und alle Generationen anzusprechen. Sonja Heim vom Kirchengemeinderat sagt: „Wir möchten das Jubiläum nutzen, um in die Stadtgesellschaft hineinzuwirken. Diese Einladung ist interreligiös und interkulturell. Die Basilika soll von manchen mit neuen Augen und von anderen zum ersten Mal entdeckt werden. Das sind nicht nur 300 Jahre alte Steine, hier passiert was.“

Beispielsweise - für die jüngere Generation - die Veranstaltung „Basilika Beats“ am 15. Juni, eine Party auf dem Vorplatz der Basilika mit House, Tech House und Techno. Für die jüngeren Kinder ab sechs Jahren ist die „Legokirche“ vom 6. bis 8. Juni geplant. 200.000 Legosteine werden auf langen Reihentischen aufgebaut, um zu bauen, wonach auch immer der Sinn steht. Verknüpft ist die Aktion mit Liedern, Gebeten und biblischen Geschichten.

Judas am Heilig-Blut-Altar

Für Dekan Schmid ist auch „Bibel, Pop & Poesie“ mit Klangerlebnis, Lyrik, Hits und Illumination ein Veranstaltungs-Höhepunkt am 5. September. Denn: Es gibt unzählige Pop- und Rocksongs mit Bezügen zum christlichen Glauben, etwa bei Bon Jovi oder Lady Gaga.

Ein weiterer Top-Punkt auf der Aktionsliste ist der Festgottesdienst zum historischen Weihtag der Basilika im September mit Diözesanadministrator Clemens Stroppel aus Rottenburg mit anschließendem Empfang. Zwei Tage später folgt ein historischer Vortrag von Norbert Kruse und auch der Kirchweihsonntag wird im Zeichen des Jubiläums stehen.

Hervorheben möchte Schmid außerdem den Monolog „Judas“ am 5. Oktober vom Landestheater Tübingen - Judas erzählt seine Geschichte direkt vor dem Heilig-Blut-Altar in der Basilika. Hierfür benötigt man ebenso Tickets wie für das Konzert „BachWerkVokalSalzburg“ mit Werken von Johann Sebastian Bach am 28. September.

Alle Veranstaltungen mit genauer Beschreibung und Termin sowie Informationen zum Jubiläum lassen sich im Internet unter www.300jahrebasilika.de finden.

Wer Geburtstagsgrüße oder Kritik loswerden möchte, kann die Postkarte (digital auf der Homepage, analog liegen sie in der Basilika am Schriftenstand aus) bis zum 6. Oktober an [email protected] senden, direkt an eine Schauwand in der Basilika pinnen oder beim Basilikapfarramt abgeben. Beiträge zum Basilika-Fotoshooting können bis zum 31. Juli an [email protected] geschickt werden.