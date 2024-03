Baindt gibt ganz spät noch einen Punkt aus der Hand

Der SV Baindt hat in der Fußball-Landesliga mit 1:2 gegen den FC Albstadt verloren. Die Baindter steigerten sich am Sonntag in Halbzeit zwei, kassierten aber in der Nachspielzeit den zweiten Gegentreffer. Wetterbedingt musste die Partie auf den Kunstrasenplatz des SV Weingarten verlegt werden. Dort entwickelte sich in der ersten Viertelstunde eine ausgeglichene Partie. Später war durchaus Feuer in der Partie.

Eine richtige Torchance brachten die Baindter zunächst nicht zustande, bei der besten Szene konnte Elion Kelmendi in der siebten Minute eine Hereingabe von rechts nicht unter Kontrolle bringen.

Albstadt verpasst das 2:0

Von Minute zu Minute kam Albstadt besser in die Partie und hatte mit schnellem Spiel - vor allem über die linke Seite - immer wieder gefährliche Situationen. In Führung gingen die Gäste in der 30. Minute durch einen schnell ausgeführten Freistoß: Andreas Hotz war rechts durch und flankte nach innen, wo Mittelstürmer Denis Mazrekaj völlig freistand. Noch vor der Pause hatte Urtan Aliaj eine gute Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen - Benjamin Walser im Baindter Tor war aber auf dem Posten.

Auch nach der Pause war zunächst Albstadt weiter am Drücker: Nach einem Fehler in der Baindter Defensive konnte Mazrekaj in der 49. Minute gerade noch geblockt werden. In der 55. Minute war Walser in seinem unteren linken Toreck und parierte einen Schuss von Albstadts Torjäger, der vorher ein Zuspiel gut mitgenommen und nach einer Drehung abgeschlossen hatte.

Wir haben gegen den VfB schon besser gespielt, als es das Ergebnis ausgesagt hat - und jetzt waren wir wieder dran. Baindts Trainer Jens Rädel

Urplötzlich war aber auch der SV Baindt wieder im Spiel: In der 60. Minute wurde Philipp Thoma nach einem Zuspiel von Marko Szeibel noch geblockt, drei Minuten später war Elion Kelmendi im Zentrum völlig frei, scheiterte aber an Albstadts Torhüter Chris-Ian Leitenberger. Nur wenig später musste Albstadts Torhüter bei einem Schuss von Thoma wieder ran. Gegen Marko Szeibels platzierten Kopfball nach einer Flanke von rechts war Leitenberger dann aber machtlos.

Baindt lässt eine große Chance liegen

Nach dem Ausgleich war Feuer in der Partie. Die Baindter glaubten wieder an ein so dringend nötiges Erfolgserlebnis. Beide Teams spielten auf Sieg. In der Schlussphase gewann Albstadt allerdings wieder die Oberhand. Benjamin Walser musste gleich dreimal ran - und war dann doch geschlagen, als Nicolas Gil Rodriguez in der Nachspielzeit aus der Distanz abzog.

„Wir haben gegen den VfB schon besser gespielt, als es das Ergebnis ausgesagt hat - und jetzt waren wir wieder dran“, meinte ein frustrierter Jens Rädel. „Am Ende zählen eben nur die Punkte.“ Und da haben die Baindter wieder eine Chance verspielt, im Abstiegskampf den Anschluss an Rang zwölf herzustellen. Der Aufsteiger belegt weiter den letzten Tabellenplatz. „Wir machen den Ausgleich, wenig später fehlen nur ein paar Millimeter - und dann kassieren wir das 1:2, weil wir den Ball außen nicht einfach wegschlagen“, ärgerte sich Rädel.

Immerhin brachte die Partie einen Lichtblick für die Baindter: Mika Dantona ist seit vergangenem Freitag wieder im Training. Dantona kam gegen Albstadt in der 56. Minute für den angeschlagenen Nico Geggier in die Partie. Auch wenn Baindts Nummer 17 sich erst wieder eingewöhnen muss und nur wenige Akzente setzen konnte - seine Einwechslung läutete Baindts beste Phase ein.

Landesliga, 18. Spieltag:

SV Baindt - FC Albstadt 1:2 (0:1). - Tore: 0:1 Denis Mazrekaj (30.), 1:1 Marko Szeibel (65.), 1:2 Nicolas Gil Rodriguez (90.+2) - Schiedsrichter: Wahl - Zuschauer: 120 - SVB: B. Walser - Kneisl, Brugger, Bolgert, T. Szeibel - Thoma, M. Szeibel - Fischer, Geggier (56. Dantona), Dischl (81. Dischl) - Kelmendi.