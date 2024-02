Wer privat eine Dashcam installieren möchte, muss jedoch aufpassen, denn die Nutzung im öffentlichen Raum ist rechtlich umstritten. Man könnte einen Prozess gewinnen und trotzdem zu einem hohen Bußgeld verdonnert werden.

Unfallflüchtiger wird gefasst

Ein Autofahrer hatte in der vergangenen Woche auf einem Parkplatz in der Straße Töbele in Weingarten beim Ausparken einen daneben geparkten Wagen angefahren und sich dann aus dem Staub gemacht, wie die Polizei mitteilt. Sachschaden: Rund 3000 Euro. Im angefahrenen Auto war allerdings eine Dashcam angebracht, die den Unfall samt Kennzeichen des Flüchtenden gefilmt hatte. So war es kein Problem für die Polizei, dem Unfallverursacher zu Hause einen Besuch abzustatten.

Sobald eine Privatperson eine Dashcam nutzt, wird die Rechtslage jedoch schwierig. Generell gilt, dass in Deutschland niemand gegen seinen Willen gefilmt werden darf. Autokameras dürfen laut dem ADAC nur kurz und anlassbezogen filmen. Daten dürfen also nur dann gespeichert werden, wenn es tatsächlich zu einem Unfall kommt. Es ist auch nicht erlaubt, Aufnahmen von Menschen oder Kennzeichen an irgendeiner Stelle, etwa im Internet, zu veröffentlichen. „Bei unzulässiger Verwendung von Dashcams können die Datenschutzaufsichtsbehörden Bußgelder verhängen“, schreibt der ADAC.

Aufnahmen dürfen nur 30 Sekunden lang sein

Das sagt auch Cagdas Karakurt, Sprecher des Landesbeauftragten für Datenschutz Baden-Württemberg:

Der Einsatz einer Dashcam ist nur unter engen Rahmenbedingungen datenschutzrechtlich zulässig. Cagdas Karakurt

Die bei einer Fahrt aufgezeichneten Daten müssen stets automatisch und nach kurzer Zeit unwiderruflich gelöscht werden. Sie dürfen nur im Falle eines Unfalls gespeichert werden. Aber Achtung: „Aufnahmedauern von mehr als 30 Sekunden sowie weite Aufnahmebereiche sind in der Regel unzulässig“, so Karakurt.

Die Interessen des Dashcam-Besitzers werden vor Gericht immer mit den Interessen des Gefilmten abgewogen. Seit einer entsprechenden Entscheidung des Bundesgerichtshofs haben die Aufnahmen vor Gericht einen hohen Beweiswert. Dennoch könnte Folgendes passieren: Die Kamera-Aufnahmen helfen dem Nutzer, einen Zivilprozess zu gewinnen - gleichzeitig könnte er auf einem Bußgeld sitzen bleiben, das höher ist als der Betrag, den er vor Gericht erstritten hat. Das schreibt die Datenschutzkonferenz der Länder und des Bundes.

Bei geparkten Fahrzeugen muss der Nutzer der Kamera ebenfalls klar nachweisen können, dass die Aufnahmen für die Aufklärung eines Unfalls mehr wert sind, als der Datenschutz Dritter. Der überwiegt laut Karakurt nämlich meistens bei Autos, die im öffentlichen Raum abgestellt sind. Unproblematisch hingegen wäre der Einsatz einer Kamera, wenn das Auto in der eigenen Einzelgarage steht.

Für Radfahrer gelten dieselben Regeln

Übrigens: Für Radfahrer mit angebauten Dashcams gelten dieselben Regeln wie für Autofahrer. Rechtlich auf dünnem Eis bewegt sich der Dashcam-Nutzer fast überall im europäischen Ausland, weil konkrete Regelungen noch fehlen. In Belgien, Luxemburg, der Schweiz und Portugal dürfen beispielsweise gar keine Autokameras verwendet werden.

Auch die Polizei in der Region nutzt Autokameras, wie Oliver Weißflog, Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg, sagt. Die hätten bisher aber nur in Einzelfällen zur Aufklärung von Straftaten auf der Straße geführt.

Sie haben derzeit noch keine großen Auswirkungen in der täglichen Arbeit. Oliver Weißflog

Das kann auch daran liegen, dass jedes Präsidium mit nur neun Dashcams im Wert von rund 4000 Euro ausgerüstet wurde, momentan nur die der Autobahnpolizei.

Polizei bekommt vielleicht noch mehr Dashcams

Vor zwei Jahren hat die Polizei in Baden-Württemberg 107 Dashcam-Systeme vom Innenministerium bekommen - insgesamt hat die Landespolizei allerdings rund 5300 Fahrzeuge. Nötig seien die Autokameras durch den erhöhten Verkehr geworden - vor allem auf den Autobahnen.

Es gehe in erster Linie darum, die Bildung von Rettungsgassen zu überwachen und Verstöße dagegen dokumentieren zu können. Außerdem würden die Aufnahmen helfen, komplexe Verkehrsdelikte zu lösen. Mittlerweile gibt es, so Weißflog, aber auch Überlegungen, den Einbau von Dashcams sukzessive auf die Streifenfahrzeuge der Polizeireviere auszudehnen.