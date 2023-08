Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab

Wohl aus Unachtsamkeit ist laut Polizeibericht am Sonntag gegen 13.45 Uhr eine 21 Jahre alte Autofahrerin auf der L 317 zwischen Unterankenreute und Weingarten nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug kam in einem kleineren Graben zum Stehen und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Nissan Fahrerin blieb unverletzt, an ihrem Wagen entstand augenscheinlich nur geringer Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.