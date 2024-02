Autofahrer fährt unter Alkoholeinfluss

Mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem mehrwöchigen Fahrverbot muss ein 43 Jahre alter Autofahrer rechnen, den eine Polizeistreife am heutigen Montag kurz nach Mitternacht im Stadtgebiet gestoppt hat. Das teilt die Polizei mit. Den Beamten schlug deutlicher Alkoholgeruch entgegen, ein Atemtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Die Beamten untersagtem dem 43-Jährigen die Weiterfahrt und zeigten ihn an.