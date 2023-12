Weingarten

Auto prallt gegen geparkten Bus

Weingarten / Lesedauer: 1 min

Um über Schneereste hinweg auf einen Parkplatz zu kommen, hat am Donnerstagvomittag eine Autofahrerin in der Bahnhofstraße in Weingarten mit ihrem Wagen Schwung genommen. Wie es im Polizeibericht weiter heißt, geriet das Auto in der Folge über die Parkplatzbegrenzung einen Abhang hinab, durchbrach einen Metallzaun und prallte gegen einen geparkten Bus.

Veröffentlicht: 08.12.2023, 16:23 Von: sz